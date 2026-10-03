Caen más morenistas por corrupción: Ellos son Jorge ‘N’, alcalde de Suchiapa y Alexis ‘N’, exedil

Cada vez se suman más morenistas a la lista de personajes políticos ligados al crimen organizado y corrupción, pues tras la Operación Enjambre realizada en Chiapas fue detenido Jorge ‘N’, alcalde de Suchiapa y el exedil, Alexis ‘N’.

Junto a ellos fueron detenidos 20 personas más, entre servidores públicos municipales y personal del ámbito judicial, luego de investigaciones sobre redes delictivas.

🚨#AlertaADN Jorge "N", alcalde de Suchiapa, Chiapas, y el exedil Alexis "N" fueron detenidos como parte de una investigación por la fuga de un detenido pic.twitter.com/vF3H88IPIb — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 3, 2026

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¿Por qué detuvieron al alcalde y exedil de Suchiapa?

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Jorge ‘N’ y Alexis ‘N’ fueron detenidos por delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

¿Quién es el alcalde de Suchiapa?

Jorge ‘N’ es licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de Chihuahua y llegó al cargo de alcalde de Suchiapa para el periodo 2024-2027, de la mano de Morena.

Años atrás se había desempeñado como director de Obras Públicas municipal del Ayuntamiento de Suchiapa y coordinador de Jóvenes Campaña Política.

Además fue jefe del Área Cultural de Suchiapa y coordinador de la Fundación “Huellas de Colores”.

¿Quién es el exedil de Suchiapa?

Alexis ‘N’ gobernó por seis años tras una reelección (2018-2024). En el 2021, el Consejo General del Órgano Público Local Electoral (OPLE) lo declaró administrativamente responsable, en calidad de candidato, de usar símbolos religiosos en su propaganda.

Un año antes, Alexis fue acusado de entregar despensas que el Gobierno dispuso por la emergencia del COVID-19 a solo amigos y allegados.

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