Golpe al CJNG provoca bloqueos en Michoacán: Detienen a familiares de “El Tío Lako” e integrantes de Los Guerreros

Los bloqueos y quema de vehículos en Michoacán durante la mañana de este 19 de agosto se dieron luego de la detención de familiares de Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido como El Tío Lako, uno de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad y la cabeza de la célula Los Guerreros.

De acuerdo a las autoridades federales, también se detuvieron a más integrantes de su célula en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, por lo que se trata de un golpe directo al CJNG y su operación en la entidad.

Guerrero Martínez fue señalado por las autoridades como uno de los responsables que ordenó los bloqueos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el pasado mes de febrero.

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Detienen a nueve presuntos criminales, relacionados con "El Tío Lako'", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán pic.twitter.com/pyHhzwxN9Z — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026

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¿Quiénes fueron detenidos en Michoacán hoy 19 de agosto?

De acuerdo a un comunicado del Gabinete de Seguridad, las detenciones se llevaron a cabo en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, específicamente en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio.

Entre los detenidos se encuentra Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de El Tío Lako, respectivamente, así como nueve integrantes de Los Guerreros, aunque no se dio más información salvo que fueron trasladados a la Ciudad de México (CDMX) a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Operativo en Michoacán Se detuvieron a integrantes de Los Guerreros en Michoacán (Gabinete de Seguridad)

Lo que sí se informó es que se aseguraron:

Dos inmuebles

64 vehículos (uno con blindaje)

Una ametralladora calibre 0.50′'

Cuatro ametralladoras minimi calibre 5.56 mm

Nueve armas largas

Un arma corta

Dos aditamentos lanzagranadas

Cartuchos y cargadores de diversos calibres

Diversas drogas

Ocho artefactos explosivos improvisados

Siete motocicletas

Un dron

Equipo táctico diverso

¿Quién era Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”?

Asumió el poder de la célula liga al Cártel Jalisco Nueva Generación tras el asesinato de su hermano Javier Guerrero Martínez durante un enfrentamiento a finales de 2011, en plena Guerra contra el Narco.

Por años fue señalado como uno de los implicados en el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, excandidato a presidente municipal de Yurécuaro; sin embargo, la investigación hasta el momento no ha avanzado.

Investigaciones periodísticas apuntan que Los Guerreros, bajo el mandato de El Tío Lako, se desarrollaron a lo largo de la Meseta Purépecha creando laboratorios clandestinos dedicados a las drogas sintéticas.

Asimismo, se tiene información que, décadas atrás, se enfrentó a Los Caballeros Templarios por el control del territorio, así como con el Cártel de Sinaloa.

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