Elecciones en Brasil 2026: ¿Seguirá el ascenso de la derecha? Lula da Silva y Flávio Bolsonaro miden fuerzas este domingo

¿Brasil va a girar nuevamente a la derecha? Este domingo 4 de octubre el gigante de Sudámerica tiene una elección presidencial que toda la región voltea a ver, ya que la tendencia de dejar a los gobiernos de izquierda por una alternativa más conservadora ha incrementado en los últimos comicios.

Este día, el actual presidente brasileño y representante del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio da Silva, se enfrenta a Flávio Bolsonaro, representante de la derecha e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda que promete ser de las más cerradas en los últimos años.

🇧🇷🗳️ #Brasil en vilo: Lula y Flavio Bolsonaro se disputan la #Presidencia



Más de 158 millones de electores podrán acudir a las urnas este domingo en la primera vuelta de las #elecciones generales de Brasil.



La contienda marcada por la cerrada disputa entre Luiz Inácio Lula da… pic.twitter.com/ahbZZGqDPr — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2026

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Elección presidencial en Brasil: ¿Qué está en juego?

Aunque las personas están al pendiente de la elección brasileña por la disputa entre Lula y Bolsonaro, lo cierto es que no son los únicos candidatos, por lo que una segunda vuelta es el escenario más probable:

Partido de los Trabajadores y Partido Socialista Brasileño

Candidato a presidente: Lula da Silva

Candidato a vicepresidente: Gerardo Alckmin

Partido Misión

Candidato a presidente: Renan Santos

Candidato a vicepresidente: Aroldo Medina

Partido Socialista de los Trabajadores Unificados

Candidato a presidente: Hertz Dias

Candidato a vicepresidenta: Vanessa Portugal

Partido Comunista Brasileño

Candidato a presidente: Edmilson Costa

Candidato a vicepresidenta: Cleusa Santos

Partido Liberal

Candidato a presidente: Flávio Bolsonaro

Candidato a vicepresidente: Alfredo Gaspar

Democracia Cristiana

Candidato a presidenta: Clariana Barao

Candidato a vicepresidente: Fabiana Torquato

Partido Renovador Laborista Brasileño

Candidato a presidente: Pablo Marcal

Candidato a vicepresidente: Leonardo Avalanche

Partido de la Causa Obrera

Candidato a presidente: Rui Costa Pimienta

Candidato a vicepresidente: Antonio Carlos

Partido Nuevo

Candidato a presidente: Romeu Zema

Candidato a vicepresidente: Eduardo Girao

Demócratas

Candidato a presidente: Wilson Grassi

Candidato a vicepresidenta: Sued Haidar

Partido Social Democrático

Candidato a presidente: Ronaldo Caiado

Candidato a vicepresidente: Gilberto Kassab

Avante 70

Candidato a presidente: Augusto Cury

Candidato a vicepresidente: Júlio Delgado

Unidad Popular

Candidato a presidenta: Samara Martins

Candidato a vicepresidenta: Raquel Brício

¿Qué van a elegir los brasileños este domingo?

Es importante mencionar que los brasileños no sólo acudirán a las urnas para elegir al titular del Poder Ejecutivo, sino también para los siguientes cargos:

Vicepresidente

Integrantes del Congreso Nacional

Gobernadores

Vicegobernadores

Asambleas legislativas en todas las entidades

en todas las entidades Consejo Distrital de Fernando de Noronha

¿Cuándo se llevará a cabo la segunda vuelta electoral en Brasil?

A diferencia de lo que puede ocurrir en México sobre la diferencia mínima que dé a un ganador, si en los comicios de este día ningún candidato obtiene la mayoría de votos, entonces se llevará a cabo la segunda vuelta, prevista para el domingo 25 de octubre.

¿Quiénes pueden votar en Brasil y cuántos votos se esperan?

Para este domingo, se espera que más de 158 millones de votantes acudan a las urnas en el país sudamericano para elegir la mayoría de cargos públicos; sin embargo, casi un millón de personas votarán desde el extranjero.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las naciones, en Brasil el voto está permitido para mayores de 16 años; sin embargo, entre los 18 y 70 años es obligatoria, debido a esto en caso de no acudir a las urnas, entonces los ciudadanos son acreedores a una multa de 3.51 reales, es decir, alrededor de 12 o 13 pesos mexicanos, según el tipo de cambio.

¿Quién podría ganar la elección en Brasil hoy 4 de octubre?

La mayoría de las encuestas en Brasil dan un resultado muy cerrado, de tres a seis puntos de diferencia, entre Lula y Bolsonaro, es por eso que todos prevén una segunda vuelta; sin embargo, en este escenario sí ven probable un regreso de la derecha al país.

Esto puede cambiar mientras las personas están en las urnas, tal como ha pasado en otras naciones del continente, pero el cambio de postura política en la región sí es una tendencia que continúa en ascenso.

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