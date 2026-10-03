Ataque armado contra policías desata intensa movilización cerca del aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa

Este sábado 3 de octubre se registró un ataque armado contra elementos de la policía municipal por parte de civiles presuntamente ligados a una organización criminal, cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.
El ataque ocurrió en las inmediaciones de la carretera de acceso a la terminal aérea durante las primeras horas del sábado lo que movilizó de inmediato al Grupo Interinstitucional a la zona, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
¿Cómo es la situación en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán?
Después de un refuerzo en la seguridad en la carretera que conduce al aeropuerto, la vialidad está liberada y el aeródromo opera con normalidad, con los vuelos que estaban programados. Asimismo, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa llamó a los viajeros y conductores a reportar cualquier acto sospechoso o violento al 9-1-1 o al 089.
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían escapado a pie rumbo al fraccionamiento Santa Fe, y no hay detenidos por estos hechos. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas fatales.
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