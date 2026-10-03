Ataque armado contra policías desata intensa movilización cerca del aeropuerto de Mazatlán, Sinaloa

Este sábado 3 de octubre se registró un ataque armado contra elementos de la policía municipal por parte de civiles presuntamente ligados a una organización criminal, cerca del Aeropuerto Internacional de Mazatlán, Sinaloa.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de la carretera de acceso a la terminal aérea durante las primeras horas del sábado lo que movilizó de inmediato al Grupo Interinstitucional a la zona, confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, se registró una agresión a personal de la Policía Municipal en inmediaciones de la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de #Mazatlán, por lo que se desplegó de inmediato el Grupo Interinstitucional a la… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

¿Cómo es la situación en el Aeropuerto Internacional de Mazatlán?

Después de un refuerzo en la seguridad en la carretera que conduce al aeropuerto, la vialidad está liberada y el aeródromo opera con normalidad, con los vuelos que estaban programados. Asimismo, la Secretaría de Seguridad de Sinaloa llamó a los viajeros y conductores a reportar cualquier acto sospechoso o violento al 9-1-1 o al 089.

La #SSPSinaloa informa que, este sábado 3 de octubre de 2026, la carretera que conduce al aeropuerto Internacional de Mazatlán se encuentra completamente libre a la circulación.



Se reitera que, el centro aeroportuario opera con normalidad, los vuelos siguen programados.



En… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 3, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían escapado a pie rumbo al fraccionamiento Santa Fe, y no hay detenidos por estos hechos. Hasta el momento se desconoce si hay personas lesionadas o víctimas fatales.

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