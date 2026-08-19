VIDEOS: Michoacán arde por bloqueos y quema de vehículos tras operativo de seguridad

La mañana de este miércoles 19 de agosto fue violenta en el estado de Michoacán, ya que se reportan al menos 24 bloqueos activos, luego de un operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo a la información que dio a conocer el Gobierno de México, este día se desplegó un operativo donde se buscaba arrestar a uno o varios objetivos prioritarios; sin embargo, en respuesta, los grupos criminales comenzaron a cerrar carreteras, bloquearlas y prender fuego a llantas o vehículos.

🔴 #AlMomento | Reportan la quema de vehículos y bloqueos carreteros en varios municipios de #Michoacán 🔥 pic.twitter.com/58UrO5Kfbr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026

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Videos e imágenes revelan jornada violenta en Michoacán hoy 19 de agosto

La mayor parte de estos momentos de tensión quedaron grabados y se volvieron virares en redes sociales, ahí se pudo ver que fueron quemados autobuses escolares o automóviles particulares en medio de las carreteras o calles, lo que impidió el paso de las personas.

Además, se vieron columnas de humo de varios metros, así como fuertes llamas de fuego, lo que provocó que elementos de emergencia y bomberos se dirigieran a varios puntos del estado para prevenir que la población se acercara a las zonas afectadas.

Información en desarrollo...

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