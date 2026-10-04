Operativo Enjambre llega a Chiapas: detienen al alcalde y exalcalde de Suchiapa

El Operativo Enjambre llegó a Suchiapa, Chiapas, donde fueron detenidos el alcalde Jorge Lorenzo Lara Cordero, el exalcalde Alexis Nucamendi Gómez y otras 19 personas.

Entre las 21 personas detenidas están el alcalde en funciones, Jorge Lorenzo Lara Cordero; su antecesor, Alexis Nucamendi Gómez; mandos y elementos de la Policía Municipal, así como una persona vinculada al ámbito judicial.

Las autoridades investigan posibles delitos de abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa, como parte de las indagatorias sobre presuntas redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales.

El operativo ocurre después de la detención del exdirector de la Policía Municipal, investigado por su probable responsabilidad en la evasión de una persona que estaba bajo custodia en la cárcel municipal de Suchiapa.