Se registra balacera en Xochimilco; sujetos balearon a una persona en vía pública

La tranquilidad de una calle en Xochimilco se rompió a balazos, luego de que una persona fue atacada mientras caminaba por la colonia Santiago Tulyehualco y, pese a la violencia de la agresión, los responsables lograron escapar del lugar.

Cabe destacar que dicha alcaldía se ha convertido en una de las demarcaciones en las que los capitalinos sientes mayor peligro.

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Matan a una persona en Xochimilco. Asesinan a balazos a persona en plena vía pública. (Guillermo Chavarría)

¿Qué pasó en Santiago Tulyehualco, Xochimilco?

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de una persona de aproximadamente 25 a 30 años de edad, quien caminaba por la calle Pabellón Tricolor cuando fue atacada a balazos.

La víctima recibió al menos cinco impactos de arma de fuego y perdió la vida en el lugar; tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a la zona y la mantienen bajo resguardo, mientras se espera la llegada de los servicios periciales.

Peritos de la Fiscalía y personal del Servicio Médico Forense realizarán el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para integrar la investigación y determinar qué ocurrió, así como el posible móvil del ataque.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

¿Xochimilco es una de las alcaldías más inseguras de CDMX?

El asesinato ocurre en una alcaldía donde una parte importante de sus habitantes manifestó sentirse insegura.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de marzo de 2026, elaborada por el INEGI, Xochimilco registró 66.9% de percepción de inseguridad.

Con este porcentaje se ubicó en el tercer lugar entre las alcaldías de la Ciudad de México consideradas en la medición.

El primer lugar correspondió a Iztapalapa, con 71%, mientras que Tláhuac ocupó el segundo puesto, con 69.9%.

El ranking quedó de la siguiente manera:

1. Iztapalapa: 71.0%

2. Tláhuac: 69.9%

3. Xochimilco: 66.9%

4. Iztacalco: 65.1%

5. Gustavo A. Madero: 63.7%

6. Álvaro Obregón: 62.1%

7. Azcapotzalco: 59.3%

8. Magdalena Contreras: 58.5%

9. Tlalpan: 57.9%

10. Venustiano Carranza: 56.1%

11. Cuauhtémoc: 53.2%

12. Milpa Alta: 53.2%

13. Cuajimalpa de Morelos: 47.1%

14. Coyoacán: 44.6%

15. Miguel Hidalgo: 36.0%

16. Benito Juárez: 16.4%

Los datos corresponden a la percepción de inseguridad de la población, por lo que no significan que estas alcaldías tengan necesariamente ese porcentaje de delitos.

La ENSU mide cómo perciben los habitantes la seguridad pública en su entorno.

¿Dónde se siente más insegura la población?

La ENSU también preguntó a los habitantes de las ciudades consideradas en la encuesta sobre los lugares donde sienten mayor riesgo.

El cajero automático encabezó la lista, seguido por la calle y el transporte público:

• Cajero automático: 70.6%

• Calle: 65.3%

• Transporte público: 64.1%

• Carretera: 60.1%

• Banco: 54.5%

• Mercado: 48.9%

• Parque o centro recreativo: 46.7%

• Automóvil: 34.9%

• Centro comercial: 34.4%

• Trabajo: 28.2%

• Casa: 16.1%

• Escuela: 15.2%

La encuesta del INEGI tiene como objetivo generar estimaciones sobre la percepción de la población respecto a la seguridad pública, por lo que estos datos ayudan a conocer cómo se siente la gente en distintos espacios de su vida cotidiana.

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