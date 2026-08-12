Detienen a 4 personas por robo en tienda de la alcaldía Tlalpan, CDMX, tras operativo

La mañana de este miércoles 12 de agosto fueron detenidas cuatro personas presuntamente involucradas en el robo de una tienda de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México (CDMX), por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

De acuerdo al reporte de Amando Martínez, reportero de adn Noticias, la aprehensión se llevó a cabo en las inmediaciones Unidad Habitacional John F. Kennedy, en la alcaldía Venustiano Carranza, tras un seguimiento de las cámaras del C5 y operativo policial en la zona.

“La captura fue posible gracias al seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia del C5, que permitieron rastrear el desplazamiento de los presuntos responsables”, detalló el reportero, quien se encuentra en la zona de los hechos.

🚨 ¡CAEN CUATRO TRAS ROBO EN TLALPAN! Gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras del @C5_CDMX, policías capitalinos capturaron a cuatro sujetos señalados por asaltar una tienda durante la madrugada.



🎥: Armando Martínez (@PLATA11CDMX) pic.twitter.com/YFGnSBxjfC — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 12, 2026

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Aseguran dos vehículos tras el arresto en la alcaldía Venustiano Carranza

Luego del operativo que se desarrolló durante las primeras horas del día en la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de la policía capitalina aseguraron dos vehículos, uno de ellos era un automóvil rojo que iba cargada con mercancía presuntamente ilegal.

“Por estos hechos (los cuatro detenidos) fueron presentados ante el ministerio público de la alcaldía Tlalpan para que respondan por este robo”, concluyó el reportero Armando Martínez.

Detienen a sujeto con tigre de bengala en CDMX

En un hecho paralelo también la mañana de este miércoles, elementos de la SSC detuvieron a José Luis “N”, un sujeto que transportaba un tigre de bengala cachorro y que no pudo acreditar la propiedad legal del animal. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo que fue resguardado por personal de la Brigada de Vigilancia Animal de la Profepa.

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