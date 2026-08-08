OPS alerta de pico alarmante de casos de sarampión

El virus del sarampión está de regreso en América, pues nuevamente los casos tuvieron un repunte, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y para que no se extienda, llama a agilizar la vacunación en la región.

De acuerdo con la organización, la región notificó casi 47 mil casos de sarampión en 16 países hasta la semana epidemiológica 28, la cual finalizó el 18 de julio. Dicha cantidad representa más de tres veces el total registrado durante todo el 2025, cuando se notificaron poco más de 15 mil contagios.

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¿Qué países registran el mayor número de contagios?

En lo que va del año, los países que concentran el 95% de los casos son:

Guatemala

México

Estados Unidos

Perú

¿Por qué es importante la vacunación contra el sarampión?

Daniel Salas, gerente de Inmunizaciones de la OPS, recordó que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo, que se transmite por el aire o por gotitas respiratoria, y por ello es importante que se logren altas coberturas de vacunación.

¿Cuántos casos de sarampión hay en México?

Según el reporte de la OPS, hasta el momento se contabilizan 30 mil 371 casos en Guatemala y por detrás está México con 12 mil 255 contagios.

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