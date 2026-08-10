VIDEO: Padre pide calma mientras balacera interrumpe misa en Los Mochis, Sinaloa

Momentos de tensión vivieron los feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Los Mochis, Sinaloa, después de que una balacera interrumpió una de las misas del días durante el pasado domingo 9 de agosto.

En un video que ya circula en redes sociales, se pudo ver al padre Joel Valdez tratando de calmar a los creyentes tras escucharse las primeras detonaciones, las cuales se debieron a un enfrentamiento armado entre elementos de la Guardia Nacional y civiles armados.

"Están tirando balazos"



Balacera interrumpe una misa en Los Mochis, Sinaloa, durante un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y hombres armados



El sacerdote pidió a los feligreses cerrar las puertas y no salir pic.twitter.com/AIJWSRhgHX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 10, 2026

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Balacera interrumpió misa en Los Mochis, Sinaloa

En la grabación se puede ver al sacerdote llevando a cabo una de las partes centrales de la celebración religiosa; sin embargo, se vio interrumpido porque la gente se levantaba de su lugar al escuchar los balazos en Los Mochis.

En medio de la conmoción, el padre detuvo su participación y pidió a los presentes que se replegaran a un rincón de la parroquia, además de solicitar que se cerrarán las puertas y que nadie saliera del lugar o, en su defecto, que se resguardaran rápidamente: “No salgan, por favor”.

Después, el padre siguió calmando a los presentes y les pidió guardar silencio, respirar y esperar a que hubiera más información para saber cómo proceder.

La #SSPSinaloa informa que, este domingo 9 de agosto de 2026, se registró un evento de seguridad en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome , donde elementos de Guardia Nacional fueron objeto de una agresión por civiles armados la cual fue repelida con el apoyo del Grupo… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 10, 2026

¿Qué pasó en Los Mochis, Sinaloa?

A la par de la viralidad del video, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por civiles armados. El ataque fue repelido gracias al Grupo Interinstitucional.

“La situación se encuentra bajo control y las autoridades mantienen presencia en el lugar para garantizar la seguridad de los y los asistentes”, se pudo leer la noche del domingo.

Asimismo, se confirmó que ocho personas fueron detenidas y se les aseguraron armadas, además cuatro de los presuntos delincuentes resultaron lesionados y recibieron atención médica en el lugar de los hechos.

Finalmente, pidieron a la población atender las indicaciones de seguridad.

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