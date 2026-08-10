Tres principales modus operandi que los delincuentes utilizan para cometer el delito de despojo

¿Identificas alguno de estos en tu propiedad? En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México detectaron tres modus operandi para cometer el delito de despojo, uno de los ilícitos que más preocupan a la ciudadanía.

De acuerdo a su investigación en el Valle de México, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), se tratan de tres tipos de modalidades: ser invadido; familiares invaden y dejar de pagar renta.

💢Doña Carlota fue otra víctima del despojo...



El caso de doña Carlota, quien disparó contra presuntos invasores de su vivienda, puso nuevamente sobre la mesa la problemática del despojo inmobiliario.



Ante el aumento de denuncias y la falta de resolución de miles de casos,… pic.twitter.com/x3oEeXVwkQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 6, 2026

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Modalidad 1: Ser invadido

Este es el principal modus operandi que se da en el país y consiste en que personas se apropian de propiedades que presuntamente se encuentran abandonados o sin personas al momento de entrar a ella.

Los últimos casos polémicos sobre el tema han caído en esta categoría, por lo que han aumentado los operativos en ciertas zonas de las urbes, luego de denuncias principalmente de adultos mayores.

Modalidad 2: Familiares se quedan con la propiedad

En este caso, un familiar (sin importar el lazo sanguíneo o parentesco) se queda con una propiedad sin que tenga poder sobre ésta.

Lo anterior se da porque comparten la casa, hubo exceso de confianza o la propiedad fue prestada y se niega a regresarla, también llega a ocurrir tras problemas con herencias.

Modalidad 3: Personas dejan de pagar renta

Finalmente, el último modus operandi se basa en personas que viven en un lugar alquilado y tras un par de años dejan de pagar renta; sin embargo, se niegan a abandonar el lugar.

Muchos de los argumentos por los cuales se quedan con la propiedad es que, durante años, se hicieron cargo de los servicios, ya que presuntamente sostuvieron la propiedad sin ayuda del dueño.

¿Cómo prevenir un desalojo?

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México recomendó a la población los siguientes pasos para evitar ser víctima de un desalojo:

Resguarda tus documentos : conserva escrituras, contratos, comprobantes de compraventa y pagos de luz, predial, agua y luz

: conserva escrituras, contratos, comprobantes de compraventa y pagos de luz, predial, agua y luz No firmes sin entender: no firmes contratos, poderes y ostros documentos que desconozcas, siempre busca orienta jurídica

no firmes contratos, poderes y ostros documentos que desconozcas, siempre busca orienta jurídica Cuida tus llaves : no prestes éstas a personas que no sean de tu absoluta confianza y evitar dejar copias

: no prestes éstas a personas que no sean de tu absoluta confianza y evitar dejar copias Crea una red de apoyo : si te ausentas por vacaciones, siempre es recomendado avisar a un familiar o vecinos para que alerten en caso de movimientos extraños

: si te ausentas por vacaciones, siempre es recomendado avisar a un familiar o vecinos para que alerten en caso de movimientos extraños Documenta cualquier préstamo o renta de algún inmueble: verifica siempre a quién le prestas tu propiedad, conserva contratos y comprobantes.

Si algo no está bien, comunícate con las autoridades para evitar un problema mayor.

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