De Valeria Márquez a Karol y Kimberly: feminicidios que marcaron el 2025 y 2026

¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos! Una de las consignas más importantes del movimiento feminista se escucha como un eco fuerte en distintas ciudades de México este domingo 8 de marzo. La marea morada recorre las calles mexicanas liderada por los padres, madres, hermanos, amigos de mujeres víctimas de feminicidios en 2026 y 2026. No regresaron vivas y muchas de ellas siguen desaparecidas.

Valeria Márquez, Teresita de Jesús y su hija Cindy, las estudiantes de la UAEM, Karol y Kimberly, seres humanos con sueños, con propósitos, con hijos, mujeres cuyas vidas fueron truncadas por la violencia de género que se vive en México y que es la causa de al menos 11 mujeres asesinadas a diario. En el marco de la Marcha del 8M, en adn Noticias, te contamos cuáles son los feminicidios que causaron indignación y que marcaron el 2025 y 2026.

Detienen a Erick Antonio “N” presunto autor del doble feminicidio de Teresa de Jesús y Cindy en Cuautitlán, Edomex

¿Cuáles son los estados con más casos de feminicidios en México?

En 2026, México sigue viviendo una crisis severa de violencia de género, por lo que se ubica entre los países con mayores tasas de feminicidios a nivel mundial y en Latinoamérica. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2025 se registraron 725 feminicidios. Las edades de las víctimas fueron los siguientes:

614 mujeres de 18 años o más

63 niñas y adolescentes

48 víctimas sin especificar la edad

De acuerdo con cifras del SESNSP, los estados donde se concentraron la mayor cantidad de feminicidios el 2025 fueron los siguientes:

Sinaloa: 69 casos

Estado de México: 56 casos

Chihuahua: 49 casos

Ciudad de México:44 casos

Los 5 feminicidios que marcaron el 2025 y 2026

Valeria Márquez

Valeria Márquez era una empresaria e influencer de 23 años de edad. La joven era popular en TikTok e Instagram por sus consejos de belleza y estilo de vida. Además, tenía un salón de belleza “Blossom The Beauty Lounge”, en Zapopan, Jalisco.

El 13 de mayo de 2025, la joven se encontraba en su salón de belleza, desde donde realizaba un "en vivo”, a través de TikTok. Fue en plena transmisión cuando un hombre entró al local para supuestamente entregar un regalo de un admirador anónimo y la atacó a balazos. Hasta el momento no hay detenidos por el feminicidio de Valeria Márquez.

Jazmín García de Jesús

Jazmín García de Jesús era una policía auxiliar, adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México con funciones en el Hospital Enrique Cabrera. La joven policía de 25 años era madre de dos niños de 8 y 5 años de edad.

El 15 de diciembre de 2025, Jazmín salió de su trabajo, pero nunca llegó a casa. Sus padres y su pareja denunciaron su desaparición. Tras días de búsqueda, el cuerpo de la policía fue hallado enterrado en el patio de su casa. Su pareja, José Andrés “N”, fue detenido e ingresado al Reclusorio Norte, como principal sospechoso del feminicidio.

Teresita y Cindy

El feminicidio de Teresita de Jesús y Cindy dejó claro que escapar de la violencia no es suficiente en el Edomex, una de las entidades con altos índices de violencia de género y feminicidios en México. Cindy, de 25 años, era madre de dos niños y se había refugiado en casa de su madre, Teresita de Jesús Tavera, de 52 años. La mujer escapó a casa de su madre para protegerse de la violencia que ejercía en su contra su pareja.

El 13 de enero de 2026, apenas 15 días después, Eric Antonio “N” llegó a la vivienda y asesinó a Cindy y a su madre, quien se encontraba en silla de ruedas. Además, asesinó a la mascota de la familia, un perrito chihuahua.. El agresor fue detenido en Acapulco, Guerrero.

Karen Nute

Como cualquier joven de 19 años, Karen Nute había salido de fiesta y, para llegar segura a casa, pidió un viaje por aplicación. Lamentablemente, nunca llegó a su destino. Días después, joven fue hallada sin vida, debajo de unos árboles, en una zona semi despoblada de San Miguel Totocuitlapilco, cercano a la carretera Tenango del Valle-Toluca, en el municipio de Metepec. La Fiscalía del Edomex informó la detención de un sospechoso.

Karol y Kimberly (Estudiantes de la UAEM)

Los feminicidios que han ocupado los titulares en las últimas semanas son los de las estudiantes de Karol Toledo y Kimberly Ramos, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Ambas fueron secuestradas en las inmediaciones del plantel al que asistían a estudiar y, posteriormente, sus cuerpos fueron hallados sin vida. Las investigaciones siguen abiertas, mientras que familiares, amigos, compañeros y la comunidad universitaria exige a las autoridades respuestas y castigo para los responsables.

