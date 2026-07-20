García Harfuch confirmó detención del “M4″, operador del CJNG y cercano a “El Jardinero”

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención en Nayarit de José Guadalupe Ahumana Villegas, mejor conocido como el M4, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, de acuerdo a un mensaje en redes sociales este lunes 20 de julio, se informó que el detenido era uno de los personajes más cercanos a Audias Flores Silva, mejor conocido como El Jardinero, uno de los principales líderes del CJNG sólo por detrás de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, antes de su muerte.

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico y el Centro Nacional de Inteligencia ejecutaron 7 cateos en Nayarit, donde fueron detenidas 10 personas vinculadas a una célula del CJNG que operaba en Nayarit,… pic.twitter.com/4DJW2otNCc — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 20, 2026

Decomisan armas y drogas tras 7 cateos en Nayarit

Para lograr la detención de Ahumada Villegas, la autoridades mexicanas realizaron siete cateos en Nayarit donde, además, detuvieron a 10 personas también vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales operaban en dicho estado, así como Puebla y Tlaxcala.

Asimismo, aseguraron armas, droga, vehículos, teléfonos celulares y diversa documentación, aunque no se mencionaron sobre el contenido de estos últimos.

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