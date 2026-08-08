Encuentran tres cuerpos dentro de una camioneta de lujo en Hermosillo; investigan posible riña

Este sábado 8 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el hallazgo de tres cuerpos al interior de una camioneta de lujo al oriente de Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con los primeros informes, los cuerpos correspondían a dos hombres y una mujer de entre 25 y 45 años. Uno de los fallecidos (localizado en el asiento trasero) empuñaba un arma de fuego y presentaba una herida en la sien.

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Autoridades realizaron diligencias tras hallazgo de cuerpos en Sonora

Las autoridades de Sonora fueron informadas por un automovilista que circulaba por la zona del suceso. El conductor observó la camioneta con un cristal destrozado y la cabeza de uno de los fallecidos.

Al arribar al lugar de los hechos, las primeras hipótesis de la investigación señalan un posible conflicto entre los propios pasajeros.

Fue en las primeras horas de este sábado 8 de agosto cuando personal de Servicios Periciales y agentes ministeriales llegaron al sitio para revisar el vehículo y confirmaron la presencia de tres personas sin vida.

Hasta la publicación de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha confirmado la identidad de ninguna de las personas encontradas sin vida.

Investiga FGJES hechos ocurridos al amanecer de este sábado en Hermosillo



*Hermosillo, Sonora, 8 de agosto de 2026.-* La Fiscalía General de Justicia del Estado Sonora (FGJES) investiga el hallazgo dentro de un vehículo de alta gama durante las primeras horas del amanecer de… pic.twitter.com/HD8k6k4EFU — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 8, 2026

Comienzan las investigaciones por parte de la FGJES

Los peritos que acudieron al lugar de los hechos recogieron algunos casquillos percutidos de arma corta. Esto, sumado a la persona encontrada con el arma empuñada, sugiere una riña al interior del vehículo.

Aunque la FGJES tampoco descarta la posibilidad del involucramiento de una cuarta persona en el momento de los hechos y la cual pudo haber huido del lugar.

Una de la hipótesis descartada por parte de la Fiscalía fue el robo como móvil de estas muertes. Y es que las tres personas fueron encontradas con sus pertenencias, entre las que se encontraban alhajas y relojes.

Por último, la Fiscalía tampoco informó si la camioneta de alta gama había sido reportada de robo, ni se conoce el modelo o marca. Esperan esclarecer el asunto y dar con la causa de muerte de los tres ocupantes.

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