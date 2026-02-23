Las mujeres en la vida de ‘El Mencho'; del matrimonio con ‘La Jefa’ a la ‘novia’ que ayudó a ubicarlo en Jalisco

La localización y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, volvió a poner bajo la lupa a su círculo más cercano, especialmente tras darse a conocer la cronología de su captura.

La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que una de sus parejas sentimentales fue pieza clave para ubicar donde se escondía el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es la presunta novia de 'El Mencho'?

El nombre de Guadalupe Moreno Carrillo salió a la luz en octubre de 2022 tras el hackeo que expuso presuntos documentos internos de Defensa. En esos archivos se le identificó como supuesta pareja sentimental de Oseguera Cervantes después de la detención de su esposa.

De acuerdo con los reportes filtrados, Moreno Carrillo tendría alrededor de 50 años. Las imágenes difundidas la describían como una mujer de tez blanca, cabello negro y vestimenta elegante, aunque las fotografías eran de baja calidad. Antes de esas revelaciones, su nombre no figuraba públicamente en investigaciones penales ni en expedientes judiciales.

Los documentos la ubicaban en un apartado relacionado con operadores regionales del CJNG, lo que abrió la posibilidad de que no solo acompañara al líder en su vida clandestina, sino que también desempeñara algún rol logístico; sin embargo, hasta ahora las autoridades no han detallado imputaciones formales en su contra.

EUA proporcionó inteligencia para la captura de “El Mencho”

Rosalinda González Valencia, la esposa y operadora financiera del CJNG

Antes de que surgiera el nombre de Moreno Carrillo, la figura femenina más relevante en la vida de El Mencho fue su esposa, Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa. Originaria de Aguililla, Michoacán, su familia estuvo vinculada al antiguo Cártel del Milenio, antecedente directo del CJNG.

González Valencia fue señalada por autoridades mexicanas y estadounidenses como presunta operadora financiera del grupo criminal. Fue detenida en 2018 en Zapopan y nuevamente en 2021.

En diciembre de 2023 recibió una sentencia de cinco años por no reportar operaciones financieras vinculadas a un negocio de su propiedad en Puerto Vallarta; en 2025 obtuvo libertad anticipada tras cumplir más de la mitad de la condena.

El matrimonio entre Oseguera y González no solo consolidó una relación personal, sino que fortaleció alianzas criminales que permitieron la expansión del CJNG durante la última década.

Hijos y herencia criminal del líder del CJNG

De esa unión nacieron tres hijos. El más conocido es Rubén Oseguera González, alias El Menchito, extraditado a Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua más 30 años por tráfico de drogas y armas. También destaca Jessica Oseguera González, La Negra, detenida en Washington en 2020 por lavado de dinero y liberada en 2022 tras cumplir su condena.

La reciente revelación de que una pareja sentimental fue clave para ubicar a El Mencho añade un nuevo ángulo a la investigación sobre la red de apoyos que sostuvo al capo en la clandestinidad, además de que confirmaría que su entorno familiar y afectivo fue determinante en la operación del grupo criminal.

