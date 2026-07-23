¡De impacto! Cae un Mustang de un puente en Querétaro; fallecen dos reconocidos músicos en el accidente

Un impactante accidente conmocionó a la ciudad de Querétaro, luego de que un Mustang cayó de un puente; en el vehículo viajaban dos reconocidos músicos de la escena cultural de la entidad. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Así fue el accidente del Mustang en Querétaro

La noche del martes 22 de julio, alrededor de las 21:00 horas, un automóvil Ford Mustang circulaba por la autopista 57, a la altura del puente de avenida Cimatario, en dirección ala Ciudad de México.

🚨 ¡C4ÍD4 M0RT4L DESDE LA 57!



Un Mustang cayó desde un puente vehicular de la autopista México-Querétaro hacia avenida Cimatario.



🔎 Más información en nuestro sitio web. Link en bio. https://t.co/UPXXqjJ6hM#queretaro #autopista57 #accidente #vialidad #tvaztecaqueretaro pic.twitter.com/Xhy2RB5m3i — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) July 22, 2026

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el Mustang cayó del puente, luego del impacto por alcance de un Nissan Sentra que circulaba a exceso de velocidad. El vehículo en el que viajaban los docentes derribó la barra metálica de contención y cayó al vacío, aproximadamente cuatro metros, hasta que se impactó con el asfalto.

Tras ocurrido este trágico accidente vial, arribaron al lugar elementos de Protección Civil y Bomberos de Querétaro y confirmaron que ambos músicos fallecieron en el lugar, debido a las lesiones causadas por el impacto del auto tras la caída.

De inmediato, la Fiscalía General del Estado de Querétaro abrió una carpeta de investigación este mismo miércoles 23 de julio.

¿Quiénes eran los músicos del accidente del mustang en Querétaro?

En el vehículo se encontraban el docente y músico Alejandro Villagómez Martínez, adscrito al CEDART “Ignacio Mariano de las Casas” del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la también docente y violinista Laura Cecilia “Ceci” González.

Accidente Mustang Querétaro Mueren dos músicos en accidente de Mustang en Querétaro. (Facebook)

Ambos músicos, fallecidos en el accidente del Mustang, eran también colaboradores de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Tras confirmarse la identidad de ambos músicos, la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del INBAL emitió un comunicado, por medio del cual extendió sus condolencias a la familia y comunidad escolar. Asimismo, lo hicieron la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro (SECULT), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y la UAQ.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.