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Tres estampas de horror en estados gobernados por Morena y presumen que la violencia va a la baja

El asesinato de un periodista en Oaxaca, de un alcalde en Morelos y los diez homicidios en Zacatecas; la violencia que viven los estados morenistas.

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Por: Manuel López San Martín