¿Tus hijos juegan Roblox? Así es como el crimen organizado recluta a jóvenes para sus cárteles

Las vacaciones de verano 2026 significan más tiempo libre para millones de niños y adolescentes en México, pero también representan una oportunidad para que grupos delictivos intenten acercarse a ellos a través de internet.

Autoridades cibernéticas advirtieron que delincuentes utilizan plataformas de videojuegos como Roblox con funciones de chat para establecer contacto con menores de edad.

La alerta cobra relevancia debido a que México es uno de los países con mayor consumo de videojuegos en la región, por lo que especialistas llaman a madres, padres y tutores a reforzar la supervisión durante este periodo vacacional.

Así es como delincuentes reclutan a adolescentes Roblox se vuelve una App donde integrantes de crimen organizado reclutan a adolescentes. (Robert Way/Getty Images)

¿México es el mayor consumidor de videojuegos en América Latina?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México es el principal consumidor de videojuegos en América Latina, una tendencia impulsada por el crecimiento del entretenimiento digital y las plataformas en línea.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es Roblox y por qué su chat puede representar un riesgo?

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios pueden crear experiencias, jugar con otras personas e interactuar mediante herramientas de chat y mensajería, dependiendo de la configuración de la cuenta y de la edad del usuario.

La empresa cuenta con filtros de seguridad, controles parentales y restricciones de comunicación para menores; sin embargo, especialistas y autoridades advierten que ningún sistema es infalible y que los delincuentes pueden intentar aprovechar estos espacios para iniciar contacto con niños y adolescentes.

¿Cómo recluta el crimen organizado a jóvenes mediante videojuegos?

De acuerdo con la Policía Cibernética, el reclutamiento suele comenzar dentro de una partida en línea.

Los delincuentes crean perfiles falsos, aparentan tener la misma edad que sus víctimas e inician conversaciones como cualquier otro jugador.

Una vez que logran generar confianza, proponen continuar la comunicación fuera del videojuego, generalmente a través de Instagram, WhatsApp o Discord.

Después llegan las ofertas de dinero fácil, regalos o supuestos empleos y en algunos casos, las tareas consisten en entregar paquetes, vigilar determinadas zonas o reportar movimientos de patrullas, actividades que terminan vinculando a los adolescentes con grupos criminales.

De una partida en Roblox a entregar paquetes por mil pesos

Una investigación de Azteca Noticias documentó el caso de Gerardo, un adolescente de 15 años que conoció a un supuesto jugador de Roblox mientras jugaba en línea.

Tras varias conversaciones, ambos intercambiaron sus cuentas de Instagram y el desconocido le ofreció ganar dinero realizando entregas de paquetes.

El joven aceptó reunirse con él y comenzó a trasladar paquetes en distintas colonias de la alcaldía Venustiano Carranza, por los que recibía mil pesos.

Con el paso del tiempo sospechó que las cajas contenían droga y decidió dejar de colaborar; sin embargo, aseguró que fue amenazado para impedir que abandonara las actividades.

“Me dijo: ‘Ya no te puedes zafar de acá porque ya estás dentro’”, relató el adolescente.

Otro joven identificado como Juan contó que también fue contactado mediante Roblox.

En su caso, la propuesta consistía en trabajar como “puntero” o “halcón”, una actividad que implicaba vigilar calles y reportar la presencia de patrullas mediante un radio de comunicación.

A cambio le ofrecieron un pago de 15 mil pesos semanales; aunque reconoció que la cantidad llamó su atención, finalmente rechazó la propuesta al pensar en las consecuencias que tendría para él y su familia.

Así es como delincuentes reclutan a adolescentes Roblox se vuelve una App donde integrantes de crimen organizado reclutan a adolescentes. (Robert Way/Getty Images)





Roblox, App de reclutamiento fácil para los delincuentes fishing rod is harvesting user data in cyberspace.La Policía Cibernética asegura que los delincuentes tienen como objetivo plataformas populares como ROBLOX. (sarayut Thaneerat/Getty Images)

¿Qué videojuegos mencionan las autoridades?

La Policía Cibernética señaló que entre las plataformas donde se han detectado anomalías relacionadas con este tipo de acercamientos se encuentran:

• Roblox

• Free Fire

• Minecraft

Las autoridades precisan que el riesgo no radica en los videojuegos en sí, sino en que permiten la interacción entre usuarios desconocidos, situación que puede ser aprovechada por personas con fines delictivos.

¿Cómo proteger a niños y adolescentes mientras juegan en línea?

Las autoridades recomiendan:

• Supervisar con quién interactúan durante las partidas.

• Activar los controles parentales y revisar la configuración de privacidad.

• Evitar que compartan datos personales o información familiar.

• Desconfiar de cualquier persona que ofrezca dinero, regalos o empleos.

• Reportar perfiles sospechosos dentro de la plataforma.

• Mantener una comunicación constante sobre los riesgos en internet.

Aunque los videojuegos forman parte del entretenimiento cotidiano de millones de personas, especialistas coinciden en que el acompañamiento de madres, padres y tutores continúa siendo la mejor herramienta para prevenir que niños y adolescentes sean víctimas de engaños o intentos de reclutamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.