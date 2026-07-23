Decomisan media tonelada de marihuana en cateo en la GAM

Un inmueble ubicado en la colonia Siete de Noviembre, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue cateado por autoridades de la Ciudad de México, acción que derivó en el aseguramiento de aproximadamente 500 kilogramos de marihuana.

El operativo se realizó como parte de una investigación contra un grupo delictivo señalado por actividades relacionadas con la distribución de droga en la zona.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo donde decomisaron media tonelada de droga en CDMX?

A partir de esa indagatoria, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó un predio ubicado en la calle Norte 60 de dicha colonia que, de acuerdo con información obtenida durante las pesquisas, funcionaba como sitio de almacenamiento de droga.

Con los datos recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la intervención del inmueble y un juez de control concedió la orden de cateo.

#Importante | En una acción coordinada entre compañeros de @SSC_CDMX, elementos de la @FiscaliaCDMX y las instancias del @GabSeguridadMX, en @TuAlcaldiaGAM se ejecutó una orden de cateo donde se aseguraron 500 kilos de aparente marihuana distribuidos en bolsas para basura.



El… pic.twitter.com/KWwhLEeW8k — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) July 23, 2026

La sustancia quedó bajo resguardo del Ministerio Público para las investigaciones y los peritajes correspondientes.

El operativo se desarrolló con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, sin que se reportaran enfrentamientos o uso de la fuerza.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.