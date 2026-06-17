El caso del secuestro de Nancy Nápoles, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México (Edomex) parece haber dado un giro drástico, pues la Fiscalía General de Justicia de la entidad dio a conocer que se está investigando a la edil por presuntamente haber fingido el plagio con la finalidad de cobrar un rescate de 40 millones de pesos con cargo al erario público.

A través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales y plataformas oficiales, la Fiscalía del Edomex dio detalles de cómo fue el supuesto secuestro ocurrido el pasado 31 de mayo, además de que emitieron las declaraciones con las que quedaron en evidencia los hechos.

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¿Cómo fingió su secuestro esta Nancy Nápoles?

De acuerdo con la información dada a conocer por la propia Fiscalía del Edomex, Nancy Nápoles habría señalado que fue secuestrada con uso de violencia afuera de su domicilio ubicado en Tenancingo.

“Llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad obligándome a abordar ese vehículo”, se lee en la declaración de la supuesta víctima.

Pese a ello y de acuerdo con la misma Fiscalía, cámaras de vigilancia revelaron que Nancy Nápoles incluso fue auxiliada por uno de los supuestos secuestradores para descender de su auto y pasar a la unidad en la cual “fue secuestrada”.

El comunicado de la Fiscalía del Edomex, señala que el supuesto plagio quedó en evidencia luego de que se lograran detener a Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, sujetos que habían sido señalados como los presuntos secuestradores, los cuales dieron más detalles sobre las acciones.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de… pic.twitter.com/XgdLKJVWXc — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) June 18, 2026

¿Qué pasó con los 40 mdp del supuesto rescate?

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el presunto secuestro de la morenista Nancy Nápoles se comenzó a planificar desde febrero de este mismo 2026, mes en el cual tanto el esposo de la edil como su cuñado, comenzaron a pensar en cómo cometer el delito.

Se señaló que estas acciones las habrían llevado a cabo luego de un importante desfalco de recursos públicos, por lo cual planeaban justificar los 40 mdp perdidos con el supuesto secuestro.

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