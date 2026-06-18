Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, enfrenta una de las mayores controversias de su carrera política. La Fiscalía estatal la señala por presuntamente simular su propio secuestro mientras investiga un posible desvío de recursos públicos por más de 40 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, sus cómplices fueron detenidos en Oaxaca: Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”.

Mientras que aún están prófugos José Roberto “N” y Óscar “N”, esposo y hermano de la funcionaria, respectivamente.

La política morenista tiene programada una audiencia de formulación de imputación para el próximo 9 de julio.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué dice Nancy Nápoles Pacheco sobre su secuestro?

Nápoles aseguró que detrás de todas estas acusaciones existe un propósito político para desacreditarla como persona, como mujer y como servidora pública.

A través de un video expuso que acudió a denunciar a las autoridades los hechos ocurridos; sin embargo, puntualizó que aunque entregó todas las pruebas que le fueron requeridas, recibió un ”trato discriminatorio y de manipulación”.

Pidió “no crear chivos expiatorios ni falsos culpables”.

“En cuanto al señalamiento de que existe un desfalco al municipio, lo niego contundentemente y pido al Órgano Superior de Fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe de que no existe tal hecho; que el municipio está financieramente sano”, sentenció.

¿Qué dijo Morena sobre la alcaldesa de Tenancingo, Edomex?

Ariadna Montiel Reyes, la presidenta nacional de Morena, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) iniciar un procedimiento sancionador contra Nancy Nápoles Pacheco.

De acuerdo con un comunicado del partido, la solicitud fue presentada por presuntas conductas que contravienen los principios y estatutos de Morena.

En Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro Movimiento. Nuestro compromiso es con la legalidad, la ética pública y la confianza que millones de mexicanas y mexicanos han depositado en este proyecto de transformación — indicó.

¿Cómo fingió su secuestro la alcaldesa de Tenancingo?

La investigación inició después de que la alcaldesa denunciara que, el 31 de mayo, se encontraba afuera de su domicilio, cuando llegó un automóvil rojo con dos hombres y una mujer. Según su primera declaración, uno de ellos la tomó del brazo, la amenazó con un arma de fuego y la obligó a subir al vehículo.

La edil declaró que, durante el traslado, sus supuestos captores le entregaron un teléfono para llamar a su familia, exigir el pago de un rescate y pedir la cancelación de los operativos de búsqueda. Más tarde, ella relató que logró escapar en un descuido de sus vigilantes. Luego pidió ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo.

Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que las diligencias modificaron la línea inicial del caso. De acuerdo con el análisis de las videograbaciones, en el sitio no se observó violencia física, sometimiento ni resistencia de la alcaldesa. Por el contrario, la autoridad señaló que las imágenes muestran que uno de los involucrados la ayudó a descender de su vehículo para abordar el automóvil rojo.

La dependencia también estableció que el vehículo usado en los hechos era utilizado de manera habitual por familiares de la política.

Según la carpeta de investigación, desde febrero comenzaron a planear el falso secuestro de la alcaldesa para exigir 40 millones de pesos que, presuntamente, saldrían del erario municipal. El objetivo era justificar un desfalco en el ayuntamiento.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.