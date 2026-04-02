De Bernardo Bravo a Carmiña Miroslava: Ola de secuestros sacude a empresarios en México

De octubre de 2025 a marzo de 2026, al menos 10 casos de secuestros o asesinatos de empresarios han sacudido México. Casos recientes, como el de la influencer repostera Carmiña Miroslava Castro y el empresario Rafael Tirado Lizárraga han consternado a los sectores productivos del país.

En adn Noticias, te tenemos un recuento de los casos que han puesto en evidencia que la extorsión, el secuestro exprés y los homicidios selectivos forman parte de una estrategia de grupos criminales que buscan control territorial y económico.

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Crece el miedo entre empresarios por secuestros y asesinatos en México

De acuerdo con reportes recientes, en lo que va de 2026 se han documentado múltiples casos en entidades como Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Veracruz.

Bernardo Bravo Manríquez

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán fue un reconocido y querido líder de productores de limón en Michoacán, que nunca dudó en denunciar abiertamente la extorsión de la que era víctima su gremio, por parte del crimen organizado.

El también activista fue secuestrado el 20 de octubre de 2025 cuando se dirigía a la comunidad de Cenobio Moreno. Horas después, su cuerpo apareció con signos de tortura un tiro de gracia.

Javier Vargas Arias

También en octubre de 2025, un segundo empresario del sector agrícola, Javier Vargas, fue asesinado por un comando armado, en plena vía pública en el ejido Jardín Nuevo, en Veracruz.

José Adrián Corona Radillo

El presidente de Grupo Corona y empresario destacado de Jalisco, fue asesinado tras ser secuestrado por un grupo armado, al parecer del CJNG, en una carretera de la Sierra Occidental el 27 de diciembre de 2025. Se dirigía junto a su familia a Puerto Vallarta; sus acompañantes resultaron ilesos.

Alberto Prieto Valencia

Prieto Valencia, también conocido como Don Beto, era un empresario fundador de Transportes Odal, vinculado al Mercado de Abastos de Guadalajara. En la mañana del 29 de diciembre de 2025, un comando armado interceptó y atacó a balazos al empresario y su hija de 16 años. Ambos murieron en el lugar.

Pablo Ortega Venegas y Óscar Osbaldo Luna Silva

Los empresarios restauranteros de San Luis Potosí fueron reportados como desaparecidos el 7 de febrero de 2026. Más tarde, fueron localizados sin vida en el municipio de Pinos, en Zacatecas.

Gerardo Arredondo

El empresario de la construcción y ex candidato a la presidencia municipal de Salamanca, Guanajuato, fue secuestrado afuera de su negocio el 7 de marzo de 2026 y liberado ese mismo día en Juventino Rosas.

Eduardo Ochoa Arias

El director de Ochoa Products, empresa reconocida en el sector agrícola por sus exportaciones a Estados Unidos y Asia, fue secuestrado el pasado 13 de marzo de 2026 en Colima por integrantes del CJNG.

Ocho días después, su cuerpo fue hallado en la playa de Boca de Apiza, en el municipio de Coahuayana, Michoacán.

Arnulfo Aguilar Salazar

El empresario gasolinero y propietario de Grupo Águila fue secuestrado en Culiacán, el pasado 24 de marzo de 2026. Un día después, fue rescatado con vida tras un operativo de autoridades estatales y federales

Rafael Tirado Lizárraga

Uno de los hechos más violentos de las últimas semanas fue el del secuestro y asesinato de Rafael Tirado Lizárraga, empresario y propietario de Frutería Alicia. Tirado Lizárraga fue secuestrado el pasado 27 de marzo, en la central de abastos "La Yarda”, al marte de Mazatlán, Sinaloa. Su cuerpo fue localizado con impactos de bala, el domingo 29 de marzo.

Carmiña Miroslava

Otro caso también ocurrido en Mazatán, fue el de Carmiña Miroslava Castro, una emprendedora e influencer repostera, que fue secuestrada en su propio negocio Rosa Dely y posteriormente localizada con vida. Aunque su caso tuvo un desenlace distinto, encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes tienen negocios visibles o presencia en redes sociales.

¿Cuál es el estado con más secuestros en México en 2026?

Si bien las cifras varían mes con mes, la asociación Alto al Secuestro, reveló que para enero de 2026 el promedio del delito en México era de 5.2 secuestros por día. Además, de 2024 a 2026, la presente administración ha acumulado 4,025 víctimas de secuetro, siendo los estados con mayor incidencia los siguientes:

Sinaloa

Chihuahua

Veracruz

Sonora

Estado de México

Sin embargo, otras regiones han mostrado incrementos preocupantes, especialmente donde hay disputas entre grupos criminales.