Asesinan al exalcalde de Igualapa, Guerrero, Apolonio Álvarez

Este domingo 28 de junio fue asesinado Apolonio Álvarez Montes, expresidente municipal de Igualapa, Guerrero, lo que derivó en una rápida movilización por parte de policías del estado.

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¿Qué se sabe del asesinato del exalcalde Apolonio Álvarez Montes?

El asesinato se registró en alrededor de las 10:50 de la mañana, en el cruce de San Juan de los Llanos, cuando el exalcalde viajaba a bordo de una camioneta. El exfuncionario fue perseguido e interceptado por hombres con armas de alto calibre.

Los hombres armados lo interceptaron en las inmediaciones de la glorieta de la localidad, justo frente a la entrada del pueblo. Su cuerpo quedó tendido sobre el asiento del conductor luego de que las balas de grueso calibre penetraran las ventanas de la camioneta.

Los agresores rápidamente huyeron del lugar y tras las llamadas de urgencia arribaron policías municipales y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, quienes iniciaron las investigaciones para dar con los responsables.

Confirman muerte de Apolonio Álvarez

A través de sus redes sociales, la Iglesia de San Juan de los Llanos confirmó la muerte del exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Monte, “quien apoyó de manera incondicional a este sueño hecho realidad”.

¿Quién fue Apolonio Álvarez?

Apolonio Álvarez fue presidente municipal de Igualapa en dos ocasiones, la primera de 2005 a 2008 y la segunda de 2018 a 2021, de la mano del Partido verde Ecologista de México (PVEM).

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