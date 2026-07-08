Él es “Carlitos Rugrats”, acusado en EUA por narcoterrorismo y vinculado a Los Mayos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formuló una acusación formal contra Carlos Páez Pereda, mejor conocido como Carlitos o Carlitos Rugrats, presunto líder de la célula Los Rugrats ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a Los Mayos.

Las autoridades estadunidenses señalaron al mexicano por narcoterrorismo, además de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia EUA, con lo cual se vuelve en uno de los objetivos específicos del FBI.

“La acusación formal de hoy subraya la determinación del FBI de desmantelar los elementos más violentos del Cártel de Sinaloa”, explicó Mark Remily, agente del FBI en San Diego, California.

Today, @SDCAnews announced the unsealing of an indictment charging Carlos Paez Pereda, aka “Carlitos,” aka “Carlitos Rugrats,” an alleged high-ranking lieutenant and leader of a violent wing of the Sinaloa Cartel called “Los Rugrats,” with Narcoterrorism and Material Support of… pic.twitter.com/ZFLUT5YXsa — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) July 7, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es Carlitos Rugrats y por qué es buscado por EUA?

De acuerdo a investigaciones periodísticas en México y EUA, así como la ficha de búsqueda del FBI, Carlos Páéz tiene su base al sur de Culiacán, Sinaloa, desde donde ha encabezado una red de fabricación y distribución de drogas para Los Mayos, el grupo que encabezaba Ismael El Mayo Zambada.

Su influencia no estaría sólo en Sinaloa, sino que se habría expandido a Tijuana, Baja California, donde su célula sería la responsable de asesinatos, secuestros y otros delitos.

“Administra y controla una parte de las operaciones de transporte del Cártel de Sinaloa desde Sinaloa hasta Tijuana y los municipios circundantes, lo que en última instancia conduce a la importación de estas drogas a los Estados Unidos y su distribución en el Distrito Sur de California y otros lugares”, detalló la oficina del FBI en San Diego.

El pasado mes de marzo, la Corte del Distrito Sur de California emitió una orden de arresto en su contra; no obstante, en julio del año pasado también se dio a conocer que es buscado en República Dominicana por delitos similares.

¿De qué delitos se le acusa a “Carlitos Rugrats” en EUA?

Además de los delitos mencionados, Páez Pereda es señalado por:

Suministro de apoyo a una organización terrorista extranjera

Dirección de una empresa criminal

Conspiración internacional para distribuir sustancias controladas

Conspiración para distribuir sustancias controladas

Importación de drogas

Lavado de dinero

¿Quiénes son Los Rugrats, la célula de “Carlitos Rugrats”?

Su nombre es adoptado por la caricatura Rugrats, en México fue conocida como Aventura en Pañales. En imágenes en redes sociales comenzaron a verse armas con ese nombre o con personajes como Carlitos hechos con diamantes.

Su aparición no se limitó al entorno digital, sino que se observó en algunas mantas desplegadas en Sinaloa y siempre iban acompañadas de las siglas “MZ”, es decir, Mayo Zambada. Además, algunas agrupaciones les dedicaron corridos.

Es importante mencionar que se cuenta con pocas imágenes de él o de su grupo; sin embargo, las autoridades cuentan con capturas de redes sociales donde se presumen las armas, además del dinero que conseguiría con sus actividades ilícitas.

Aunado a Carlitos, otros miembros del grupo identificados y buscados son: Luis Alfonso Páez Pereda (su hermano), Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zalava.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.