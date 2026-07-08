Ataque armado en barbería de la CDMX deja dos jóvenes muertos

Un ataque armado en una barbería ubicada entre las calles Tenochtitlán y Peñón, colonia Morelos, barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX) dejó dos jóvenes muertos y una persona lesionada la noche del martes.

Los hechos se registraron poco antes de las 22:00 horas cuando se escucharon al menos 10 detonaciones de armas de fuego, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC CDMX) llegaron al lugar confirmaron que dos hombres entre 25 y 30 años ya no tenían signos vitales.

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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recabó los indicios para dar con el o los responsables del doble homicidio y levantó los cuerpos. Las autoridades revisan las cámaras de vigilancia con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores.

🚨Dos hombres fueron asesinados dentro de una barbería en la colonia #Morelos, @AlcCuauhtemocMx



El ataque directo ocurrió cerca de las 10 PM en Peñón y #Tenochtitlán. Vecinos escucharon más de 10 disparos y alertaron a emergencias; paramédicos confirmaron que las víctimas, de… pic.twitter.com/tUW9pBF6cN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2026

Otros hechos de violencia en la CDMX

Durante el 7 de julio, la Policía de la CDMX detuvo a un hombre con un arma blanca, quien aparentemente despojó de sus pertenencias a una pareja, en la alcaldía Iztapalapa.

El robo habría ocurrido a un transeúnte en las calles Tulipán y Carril, de la colonia San Miguel Teotongo, luego de que dos personas amenazaron con un arma punzocortante a la pareja y después huyeron con las pertenencias.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Uniformados de la #SSC detuvieron a un sujeto en posesión de un arma punzocortante quien, al parecer, despojó de sus pertenencias a una pareja, en la @Alc_Iztapalapa.



Los hechos sucedieron cuando los efectivos fueron alertados por los monitoristas del… pic.twitter.com/IxpaCC4Ld9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 8, 2026

Los oficiales comenzaron la búsqueda de los posibles responsables con ayuda de los operadores del C2 Oriente y pudieron detener a los responsables más adelante.

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