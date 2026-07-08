Ataque armado en barbería de la CDMX deja dos jóvenes muertos

Un ataque armado en una barbería ubicada entre las calles Tenochtitlán y Peñón, colonia Morelos, barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX) dejó dos jóvenes muertos y una persona lesionada la noche del martes.
Los hechos se registraron poco antes de las 22:00 horas cuando se escucharon al menos 10 detonaciones de armas de fuego, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a los servicios de emergencia. Cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC CDMX) llegaron al lugar confirmaron que dos hombres entre 25 y 30 años ya no tenían signos vitales.
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Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recabó los indicios para dar con el o los responsables del doble homicidio y levantó los cuerpos. Las autoridades revisan las cámaras de vigilancia con el objetivo de identificar la ruta de escape de los agresores.
Otros hechos de violencia en la CDMX
Durante el 7 de julio, la Policía de la CDMX detuvo a un hombre con un arma blanca, quien aparentemente despojó de sus pertenencias a una pareja, en la alcaldía Iztapalapa.
El robo habría ocurrido a un transeúnte en las calles Tulipán y Carril, de la colonia San Miguel Teotongo, luego de que dos personas amenazaron con un arma punzocortante a la pareja y después huyeron con las pertenencias.
Los oficiales comenzaron la búsqueda de los posibles responsables con ayuda de los operadores del C2 Oriente y pudieron detener a los responsables más adelante.
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