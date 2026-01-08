Desmantelan laboratorio clandestino de “Los Rugrats”, vinculados a “Los Chapitos”

La Secretaría de la Marina (Semar) dio a conocer que se concretó un importante golpe al crimen organizado y a los cárteles mexicanos, esto luego de que se lograra asegurar un laboratorio de droga sintética presuntamente de la célula de Los Rugrats, la cual es vinculada directamente con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por las autoridades de nuestro país, fueron en dos operativos realizados en los municipios de Cosalá y Culiacán que se logró desmantelar el laboratorio, así como asegurar una tonelada de narcóticos y detener a siete presuntos integrantes de esta célula criminal.

Desmantelan laboratorio clandestino de Los Rugrats en Sinaloa

Se dio a conocer que el primer operativo se realizó por personal naval en las inmediaciones del poblado de Los Cedritos dentro del municipio de Cosalá. Fue en esta primera movilización, que se localizó y desmanteló el laboratorio clandestino destinado para la producción de metanfetamina .

De igual forma se dio a conocer que en la misma zona antes referida se lograron asegurar 500 litros de productos para la fabricación de narcóticos como tolueno, alcohol bencílico, sosa cáustica y demás.

Por otro lado, en el poblado de Las Tranquitas en Culiacán, se aseguró una bodega de almacenamiento de drogas sintéticas, en la cual se localizaron armas de fuego, equipo táctico, cartuchos de diferentes calibres, vehículos y sustancias químicas.

Aseguran una tonelada de narcóticos y detienen a 7 de Los Rugrats

Vale la pena mencionar que tras el operativo, se logró asegurar una tonelada de metanfetamina, además de que se detuvieron a siete sujetos señalados como miembros de la organización conocida como Los Rugrats.

Se señaló que estos sujetos fueron trasladados por las autoridades mexicanas, esto con la finalidad de que rindan declaraciones y comiencen con los procesos correspondientes.

