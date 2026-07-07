Sacerdote José de Jesús Aguilar denuncia robo de esculturas y placas de bronce en la iglesia de San Cosme

El sacerdote José de Jesús Aguilar denunció el robo de tres esculturas de bronce y varias placas conmemorativas del atrio de la Iglesia de San Cosme, el la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), cuyo valor conjunto supera los 150 mil pesos.

De acuerdo con el párroco, el robo ocurrió durante la madrugada del martes, entre las 4:00 y las 5:00 horas, mientras él se encontraba descansando. Al regresar de un compromiso por la mañana descubrió que las piezas habían sido sustraídas.

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¿Qué se robaron de la parroquia de San Cosme?

Entre las obras robadas se encuentra una escultura de la artista Leonora Carrington, otra inspirada en el trabajo de Remedio Varo y una escultura de dos ángeles, además de varias placas de bronce colocadas en el recinto. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado utilizando una herramienta para desprender las piezas.

A través de redes sociales, José de Jesús Aguilar pidió a la ciudadanía no adquirir las esculturas si alguien intenta venderlas y solicitó que cualquier información sobre su paradero sea reportada a la parroquia o a las autoridades.

Me meto a estudiar las cámaras de seguridad y veo que a las 4 de la mañana, una persona se salta y ayudada por otras personas que estaban en el exterior, rompen cadenas, arrancan las esculturas y se las llevan, seguramente en un vehículo, porque son sumamente pesadas — mencionó.

“A la hora que querían sacarlas como no podían aventarlas por encima de la reja, entonces vino el trabajo de romper las cadenas, el candado y poderlas sacar. Como es una zona sin vigilancia, obscura, a un lado de cine ópera, lamentablemente nadie se dio cuenta de lo que pasó”, agregó.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este robo.

¡Nada respetan!🛑

⛪️La Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en la colonia san Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, suffrió el robo de por lo menos cinco placas de bronce que identifican a las obras y de otras tres esculturas.⚠️

Los sujetos quedaron registrados en video y ya se… pic.twitter.com/I6iH5lymNm — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

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