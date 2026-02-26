EUA acusa por narcoterrorismo a “La Rana”, operador de “Los Mayos” en Tijuana

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos capos del narcotráfico vinculados al Cártel de Sinaloa.

Se trata de René Arzate García, alias "La Rana", y su hermano, Alfonso Arzate García, alias "Aquiles", considerados jefes de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para la facción afiliada a Ismael "El Mayo" Zambada.

Por cada uno, las autoridades norteamericanas ofrecen 5 millones de dólares.

¿De qué se acusa a "La Rana" y a su hermano?

Ambos están acusados de narcotráfico en el Distrito Sur de California desde 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Desde julio de 2014, ambos hermanos son considerados como fugitivos y cuentan con acusaciones de narcotráfico, por lo que ahora se suma narcoterrorismo y apoyo material al narcoterrorismo.

Según la agencia antidrogas DEA, "La Rana" y "Aquiles" han controlado conjuntamente el área de Tijuana durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, los hermanos son figuras clave en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis de opioides en Estados Unidos y que Trump catalogó como "arma de destrucción masiva".

"Además de narcotráfico, la acusación muestra su historial de corrupción de las fuerzas del orden y funcionarios públicos mexicanos, extorsión a negocios en Tijuana y su reputación de violencia extrema, incluidos numerosos secuestros y asesinatos", dijo la Fiscalía Federal por el Distrito Sur de California.

El anuncio de esta recompensa se produce menos de una semana después del operativo del Ejército mexicano apoyado por la inteligencia estadounidense que derivó en la muerte en Jalisco del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado del país.

