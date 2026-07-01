Semar incauta 1.2 toneladas de cocaína y detiene a ocho en Chiapas

La Secretaría de Marina de México (Semar) decomisó en aguas del Océano Pacífico aproximadamente 1,2 toneladas de cocaína y detuvo a ocho personas frente a las costas de Chiapas.

Durante una primera intervención derivada de patrullajes de vigilancia aérea y marítima, los elementos navales detuvieron a cuatro criminales en posesión de 29 bultos con unos 860 kilogramos del estupefaciente.

En una segunda acción en inmediaciones de las playas de San José el Hueyate, el personal de la Armada de México interceptó una embarcación menor con dos motores fuera de borda donde otros cuatro tripulantes trasladaban 13 bultos con 384 kilogramos de la presunta droga.

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#EnElMar, donde cada operación demanda preparación, precisión y capacidad operativa, #PersonalNaval aseguró cerca de 1.2 toneladas de presunta cocaína durante acciones de vigilancia aérea y marítima realizadas en las costas de Chiapas. En esta operación también fueron detenidos… pic.twitter.com/yNJhQXQWNO — SEMAR México (@SEMAR_mx) July 1, 2026

Los ocho detenidos y el material incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), para definir su situación legal.

Este decomiso de sustancias ilícitas representa un golpe económico estimado en 263,25 millones de pesos (unos 15 millones de dólares), debilitando directamente la estructura financiera y operativa de las organizaciones criminales.

Las autoridades federales confirmaron que con este despliegue se evitó la distribución y el consumo de aproximadamente 2,4 millones de dosis de estupefacientes entre la población.

Con esta nueva incautación en el litoral del Pacífico, el recuento oficial de la dependencia naval asciende a cerca de 74 toneladas de cocaína decomisadas en la mar durante el actual Gobierno.

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