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FGR atrae caso de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Tras la falta de resultados del gobierno de Rocío Nahle en Veracruz, la Fiscalía General de la República atrajo el caso de la periodista secuestrada, Roxana Guzmán.

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Por: Yael Toribio