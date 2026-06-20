Por medio de un comunicado oficial del Gobierno de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) lograron asegurar más de 200 kilos de aparente cocaína en el puerto de Manzanillo, Colima.

A través de un comunicado oficial, se detalló que los narcóticos fueron asegurados y localizados al interior de un contenedor que fue inspeccionado durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores.

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¿Cómo fue el aseguramiento de cocaína por la Semar?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por autoridades de nuestro país, el aseguramiento de los 270 kilos de cocaína se logró tras un operativo encabezado por la propia Semar en compañía de personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), así como la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).

Se señaló que fue personal de la FGR quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes para el pesaje, conteo e identificación de sustancias que se localizaron en los indicios asegurados en una de las embarcaciones ubicadas en el puerto de Manzanillo.

En una acción coordinada en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, elementos de @SEMAR_mx, en coordinación con @AduanasMx, @SSPCMexico y @FGRMexico, aseguraron 268 paquetes con aproximadamente 270 kilos de cocaína localizados al interior de un contenedor.



Además, dos… pic.twitter.com/VHrQ90Xif4 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 20, 2026

Localizan a dos migrantes durante operativo de Semar

Más allá de que se diera a conocer la información sobre los narcóticos que fueron asegurados, es importante mencionar que las autoridades de nuestro país informaron que también se localizaron a dos migrantes con situaciones de papeles irregulares.

De acuerdo con lo mencionado en el comunicado, ambos sujetos contaban con buen estado de salud y fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias correspondientes, las cuales se encargarán de determinar su situación jurídica en el país.

#LoÚltimo | En la aduana de Manzanillo, Colima, se localizaron y aseguraron 268 paquetes con 270 kilos de cocaína, los cuales venían dentro de un contenedor en una embarcación donde también viajaban 2 hombres en situación migratoria irregular, quienes fueron puestos a disposición… pic.twitter.com/eAAhr69iAs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

¿Qué pasa con la droga asegurada por autoridades en México?

Vale la pena mencionar que una vez que autoridades federales localizan y decomisan sustancias tóxicas como narcóticos durante los operativos, las siguientes acciones son incinerar los productos para asegurarse al 100% que la droga no llegará a las calles del país ni cruzará la frontera.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, estas acciones se llevan a cabo en ambientes controlados y bajo los protocolos de seguridad correspondientes.

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