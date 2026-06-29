Así fue la detención de Jovany “N” en Morelos; vinculado al asesinato de Ximena Guzmán y José Múñoz

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmaron la detención de Jovany “N”, alías La Muñeca, presunto implicado en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, excolaboradores del gobierno capitalino.

Por medio de un comunicado de prensa, las dependencias detallaron que la detención se llevó a cabo en Yautepec, Morelos, luego de trabajos de investigación e inteligencia en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunado a lo anterior, de acuerdo al titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, se le vincula con delitos de narcomenudeo y extorsión: “Seguimos trabajando de forma conjunta para identificar y detener a todos los involucrados en este lamentable hecho”.

📝Derivado del intercambio de información entre la Fiscalía CDMX, la @SSPCMexico y la @SSC_CDMX, se realizó la detención de un hombre identificado como Jovany “N”, señalado como integrante de la célula delictiva vinculada con el homicidio de dos servidores públicos del Gobierno… pic.twitter.com/SVkjJ4YPuC — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 29, 2026

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¿Cómo fue la detención de Jovany “N” en Morelos?

Alrededor de las 15:56 horas del sábado 27 de junio se dio a conocer que autoridades habían detenido en Yautepec, Morelos, a Jovany “N” tras la ejecución de una orden de aprehensión por la investigación sobre el asesinato de los excolaboradores de la CDMX.

De acuerdo al comunicado oficial, durante su arresto se le fueron decomisadas un arma de fuego corta, una báscula gramera y una bolsa con dosis de droga; medios locales reportaron que la detención fue en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970.

Actualmente, el detenido se encuentra en disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Jovany “N” y por qué se le vincula con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Las autoridades locales y federales han investigado a La Muñeca no sólo por el asesinato de los exfuncionarios capitalinos el 20 de mayo de 2025, sino también por ser presunto operador de la Unión Tepito en la CDMX, aunque esto sigue como línea de investigación.

Es importante mencionar que, hasta la fecha, las autoridades capitalinas no han querido dar a conocer o han apuntado contra un grupo específico del crimen organizado, ya que han mencionado que esto puede interferir en las actividades de inteligencia.

Tanto así que en la conferencia de prensa que ofrecieron el 14 de mayo pasado, las autoridades sólo refirieron a éste como “un grupo delictivo” que opera en CDMX y Edomex.

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