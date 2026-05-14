CDMX señala a “grupo delictivo” detrás del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

A casi un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, quienes fueron colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, las autoridades informaron que van 18 detenidos e investigados tras los hechos del 20 de mayo de 2025 en la calzada de Tlalpan.

En una conferencia de prensa este jueves 14 de mayo, las autoridades capitalinas aseguraron que el delito fue realizado por “un grupo delictivo” que opera en la CDMX y en el Estado de México (Edomex); no obstante, no dieron el nombre, ya que aseguraron que podrían afectar la investigación.

Además, tal como ya lo habían mencionado anteriormente, reiteraron que no fue un hecho aislado, sino que tuvo una planeación de, por lo menos, 20 días antes del ataque.

En Vivo | Acompáñame a la conferencia de prensa: "A un año sin Ximena y Pepe". https://t.co/Ac5l0xxubP — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 14, 2026

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Uno de los involucrados el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz fue asesinado en Morelos

De acuerdo al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, uno de los integrantes del grupo delictivo y quien estaba involucrado con los hechos del 20 de mayo fue asesinado en el estado de Morelos semanas después de la muerte de los funcionarios.

Autoridades capitalinas sentenciaron que el grupo criminal implicado lo habría asesinado al considerar que cometió errores en el crimen; además, días antes de su ejecución, la familia denunció la desaparición y se emitió una ficha de búsqueda.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) destacó la detención de Francisco “N”, coordinador logístico y quien sería el encargado de cometer el asesinato de los funcionarios capitalinos.

Tres líneas activas de investigación en caso de Ximena Guzmán y José Muñoz

El titular de la SSC detalló que continúan tres líneas activas de investigación:

Plena identificación del resto de los integrantes del grupo delictivo ya señalado Aprehensión de todos los integrantes del grupo delictivo e investigación de la planeación logística del asesinato Investigación patrimonial y financiera de los presuntos responsables

Ante esto, las autoridades capitalinas esperan tener más arrestos y más claridad del hecho que cimbró a la urbe el año pasado en las próximas semanas.

Pese a lo anterior, se mencionó que no pueden dar más información debido a la secrecía del caso; no obstante, explicaron que los familiares de los funcionarios sí tienen conocimiento de cómo avanza el caso.

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