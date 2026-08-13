Una jornada de desarme terminó en accidente en Tzintzuntzan, Michoacán, luego de que una escopeta se accionó mientras personal del Ejército Mexicano intentaba destruirla.

El incidente dejó a cuatro hombres heridos por esquirlas, quienes se encontraban observando el proceso de destrucción del arma, la cual había sido entregada de forma voluntaria por un habitante de la entidad.

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¿Cómo ocurrió el accidente de la escopeta en Michoacán?

La detonación ocurrió durante las actividades de la Feria del Bienestar, donde se llevaba a cabo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando un miembro del 12 Batallón de Infantería de la XXI Zona Militar intentaba cortar el arma con una sierra eléctrica.

Al momento de ponerla en la máquina, varias esquirlas salieron disparadas hacia las personas que se encontraban cerca del módulo observando el proceso.

El accidente generó la movilización de las autoridades de la localidad y de los servicios de emergencia para revisar y atender a las personas que resultaron heridas.

Detonación de escopeta cuando la destruían en una campaña de desarme en Tzintzuntzan, Michoacán, dejó dos civiles heridos, LEE MÁS AQUÍ 👇👉 https://t.co/TgsmNkLYUr pic.twitter.com/go6tEBhjr7 — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) August 13, 2026

Heridos por desarme de escopeta en Michoacán

Autoridades identificaron a los cuatro hombres que resultaron lesionados durante el accidente ocurrido en Michoacán:

J. Rubén R. Q. de 56 años, quien presentó al menos 10 heridas en la pierna derecha Jorge Adrián C. de 47 años, heridas en piernas y glúteos Erasmo B. A. de 51 años, lesión en el brazo izquierdo Daniel R. C. de 35 años, herido en la pierna derecha

Aunque se presentaron cuatro personas lesionadas, las autoridades confirmaron que solamente una fue llevada al hospital para recibir atención médica especializada.

Fiscalía de Michoacán comienza con las investigaciones

Tras los hechos ocurridos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán inició las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el disparo.

Bajo ese contexto, las autoridades deberán encontrar cómo se activó la escopa y las condiciones en las que llegó el arma, previo al proceso de destrucción.

Aunque los reportes indican que, será el Ejército Mexicano quien determine y aplique, en dado caso, las sanciones al elemento que participó en este procedimiento.

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