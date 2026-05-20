Se cumple un año del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, dos exfuncionarios del Gobierno de la Ciudad de México y cercanos a Clara Brugada Molina desde que era alcaldesa de Iztapalapa.

Un caso que sigue sin respuestas claras por parte de las autoridades, con algunas personas detenidas, pero con poca claridad sobre por qué fueron asesinados aquel 20 de mayo de 2025 en una de las avenidas más importantes de la capital del país y en plena luz del día.

🗓️ Mañana, miércoles, se cumple un año del asesinato de colaboradores de Clara Brugada, Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 en un ataque armado en Calzada de Tlalpan, una de las principales vialidades de la #CDMX 🕯️



📺 Más… pic.twitter.com/G7J3o9JBPQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 19, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Asesinaron a Ximena Guzmán y José Muñoz en calzada de Tlalpan

El qué pasó fue ampliamente difundido tras el fatídico hecho en la calzada de Tlalpan, las imágenes y videos de las cámaras de vigilancia rápidamente se propagaron por redes sociales y medios, ahí no sólo se vio el hecho, sino cómo escaparon los delincuentes.

De acuerdo a las autoridades capitalinas, la mañana de aquel martes Ximena recogió a José Muñoz como siempre lo hacía, en dirección al norte de la urbe; sin embargo, fueron acribillados mientras el auto aún estaba estacionado, los delincuentes escaparon y no se supo más.

Con el pasar de las semanas y los meses se supo que el hecho fue planeado durante meses, que el asesinato se iba a realizar 20 días antes, pero Ximena no había acudido al lugar, cambiando los planes del grupo delictivo.

¿Quién los mató y por qué lo hicieron? Las preguntas que siguen sin respuesta

El pasado 14 de mayo, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció una conferencia de prensa donde dio a conocer que suman 18 personas detenidas; no obstante, lo que más sorprendió fue que confirmaron que el homicidio fue ordenado por un grupo criminal que opera en la capital y en el Estado de México (Edomex), pero no dijeron cuál es.

Ante esto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, aclaró que no existen conclusiones definitivas sobre el móvil ni el porqué de los hechos, además adelantó que no pueden decir qué grupo estaría detrás del homicidio debido a la secrecía de la investigación.

Las únicas pistas que ofrecieron fue que se dedican a los delitos de narcomenudeo, extorsión y más.

Asesinan a uno de los autores del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Otro de los nuevos datos que se conoció fue el asesinato de uno de los presuntos autores del crimen, el cual fue encontrado sin vida en Morelos tras activarse una ficha de búsqueda, ya que había desaparecido.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que ya contaba con una orden de aprehensión en su contra luego de ser identificado como el que puso recargas telefónicas en al menos siete líneas, mismas que se utilizaron para organizar los ataques tanto el frustrado como el del día del asesinato; sin embargo, no se cumplimentó.

Las investigaciones arrojaron que este sujeto habría sido asesinado por sus propios cómplices, debido a que cometió errores, mismos que dieron pistas a las autoridades para lograr tener 18 implicados en el caso.

Los detenidos por el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz

Hasta el momento, se han ejecutado 10 órdenes de aprehensión y, según las autoridades, se esperan más en las próximas semanas.

Entre los principales detenidos se encuentra Isaí “N”, vinculado al autor material de los hechos; Francisco “N”; Jasiel “N”; Wendy “N”; Dylan “N”; y Jocabed “N”.

Como se mencionó, las autoridades confían en que sean detenidas más personas por el hecho; sin embargo, a un año de la tragedia que sacudió al gobierno local, siguen sin responderse muchas preguntas, entre ellas el porqué.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.