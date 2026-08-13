Detienen a Jorge Luis “N”, “Coke”, en Jalisco; era buscado en EUA por homicidio

La Policía de Jalisco detuvo a Jorge Luis “N”, alías Coke, en el municipio de Ameca durante este jueves 13 de agosto. Se trata de un ciudadano estadunidense, nacido en California, que era buscado por las autoridades de su país desde 2023.

De acuerdo a información del caso, el hombre era buscado por su presunta participación en los delitos de homicidio, tortura, mutilación, robo y conspiración.

La detención se llevó a cabo por el equipo aerotáctico Titán de la policía local, así como con trabajo en conjunto con el Servicio de Marshals de EUA, en los cruces de las calles Demetrio Mora y Jesús García, en la colonia El Portezuelo.

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La Policía de Jalisco capturó a Jorge Luis "N", alias “Coke”, buscado y requerido por autoridades de Estados Unidos por los delitos de homicidio y conspiración pic.twitter.com/uBm9TSRqvV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 13, 2026

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¿Por qué acusan de homicidio a Jorge Luis “N”, “Coke”?

De acuerdo al Gobierno de Jalisco, el detenido era buscado en Estados Unidos por supuestamente apuñalar a una persona en repetidas ocasiones y, posteriormente, se deshizo del cuerpo.

“Rastreamos y localizamos a un objetivo mayor buscado por homicidio, tortura, mutilación, robo, así como conspiración contra un familiar de un policía del venido país”, se pudo leer en el comunicado que se emitió esta mañana.

Tras la detención, el Consulado de Estados Unidos en Jalisco confirmó la identidad del sujeto, por lo que fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para iniciar los trámites de traslado a su país de origen.

Coke Jorge Luis Martinez era buscado en EUA desde 2023 (United States Marshal)

EUA ofrecía más de 3 mil dólares por la captura de Coke

De acuerdo a United States Marshal, el hombre respondía al nombre de Jorge Luis Martínez y habría cometido el homicidio el 11 de septiembre de 2023, por lo que las autoridades ofrecían una recompensa de tres mil 500 dólares para su captura.

Era descrito como un hombre que había nacido el 26 de febrero de 1996, en la actualidad tenía 30 años y sólo tenían conocimiento de que se encontraba en México. Además, era descrito como un hombre armado y peligroso.

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