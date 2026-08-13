Tragedia en Puebla: muere “Minita”, madre buscadora arrollada por transporte público

Minerva González Roque, conocida como “Minita” y madre buscadora, murió este jueves 13 de agosto luego de ser arrollada por una unidad de transporte público en el Centro Histórico de Puebla, de acuerdo con reportes locales.

Minerva había dedicado casi siete años a buscar a su hijo José Martín Jiménez González, quien desapareció en noviembre de 2018; después de años de búsqueda en 2025 finalmente recibió la confirmación de que los restos encontrados correspondían a su hijo.

Ahora, apenas unos meses después de darle sepultura, “Minita” también partió.

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¿Qué le pasó a “Minita”, madre buscadora de Puebla?

De acuerdo con los primeros reportes, Minerva González Roque fue atropellada por una unidad de la Ruta 67 en el cruce de la 10 Poniente y 9 Norte, en el Centro Histórico de Puebla.

Tras el impacto, la madre buscadora quedó gravemente herida y posteriormente se confirmó su muerte.

Los primeros informes señalan que el conductor de la unidad habría escapado, aunque hasta el momento de esta publicación no hay información oficial que permita establecer su situación jurídica.

¿Quién era Minerva González Roque, “Minita”?

La historia de Minerva González Roque quedó ligada durante años a la búsqueda de su único hijo, José Martín Jiménez González.

José Martín desapareció el 22 de noviembre de 2018, cuando salió de su casa en San Salvador Chachapa, Amozoc, Puebla; desde entonces, Minerva comenzó una búsqueda que se extendió durante casi siete años.

En ese camino se integró al Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla y participó en movilizaciones y acciones para exigir que las autoridades localizaran a su hijo.

Su historia también fue documentada por organizaciones de derechos humanos; en un testimonio recopilado por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Minerva contó que buscar a José Martín se había convertido en su principal prioridad.

Minita finalmente encontró a su hijo en 2025

Después de casi siete años de incertidumbre, en noviembre de 2025 llegó la noticia que Minerva había esperado durante todo ese tiempo.

La Fiscalía General del Estado de Puebla realizó pruebas genéticas a unos restos localizados y confirmó que correspondían a José Martín Jiménez González.

El colectivo Voz de los Desaparecidos informó entonces que la búsqueda había terminado y que José Martín regresaría a casa.

Los restos fueron entregados a la familia y posteriormente sepultados en el panteón de San Salvador Chachapa.

Fue un cierre doloroso, pero también significó que Minerva finalmente pudo despedirse de su hijo después de años de buscarlo.

La muerte de Minerva González Roque ha causado consternación entre quienes conocieron su historia y compartieron con ella la lucha de las familias de personas desaparecidas.

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