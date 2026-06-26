Detienen al Güero Pink, jefe regional del Cártel del Pacífico en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que como parte de las acciones de seguridad implementadas en el municipio de Escuinapa, Sinaloa el pasado 25 de junio, se logró la detención del jefe regional del Cártel del Pacífico, Misael “N” alias “El Güero Pink” junto al exdirector de Seguridad Pública de la demarcación, Hilario “N”.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales y plataformas oficiales del Gobierno de México, se detalló que estos sujetos fueron detenidos tras una serie de trabajos de inteligencia militar central en la zona antes referida.

Se señaló que en la detención de estos tres sujetos, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, así como miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Quién es el Güero Pink?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por autoridades de nuestro país, “El Güero Pink” era considerado como el jefe regional de la facción “Menores” del Cártel de Sinaloa, organización criminal con una fuerte presencia en los municipios de Escuinapa, El Rosario y Villa Unión.

Este sujeto es sellado por su probable participación directa en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, Sinaloa, así como en el plagio de turistas de Estado de México (Edomex) en zonas de Mazatlán en enero y febrero de este año.

En Escuinapa, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @sspsinaloa1 detuvieron a Misael “N”, alias “Güero Pink”, identificado como jefe regional de una célula delictiva con presencia en el sur del estado y relacionado en investigaciones por secuestros y homicidios… pic.twitter.com/qCCexZ1qYs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 26, 2026

¿Quién es el exdirector regional de Seguridad en Escuinapa?

Por su parte, Hilario Javier “N” fue director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa en dos periodos entre el 2023 y el 2025, además de que fue vinculado directamente con la facción antes mencionada del Cártel del Pacífico, mejor conocido como el Cártel de Sinaloa.

De igual forma, medios locales y nacionales vincularon a este sujeto con la facción de Los Chapitos para su operatividad delictiva con el trasiego de drogas.

Aseguran armas y droga durante detenciones

Vale la pena mencionar que el Gobierno de México dio a conocer que durante la detención de “El Güero Pink” y el exdirector de Seguridad, se aseguraron armas largas, equipo táctico y narcóticos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.