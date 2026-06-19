En medio de la polémica y señalamientos en contra de personajes políticos de Morena por sus presuntos vínculos con Los Chapitos, se dio a conocer que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, solicitó que se le otorgue su pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, comisario general de la Policía de Investigación del Estado acusado por los Estados Unidos.

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la petición fue firmada por la misma gobernadora interina que asumió el puesto de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado de tener vínculos con el crímen organizado.

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Solicitan pensión para jefe de la policía vinculado a Los Chapitos

Fue a través de una carta firmada por la misma Bonilla Valverde, que se señaló que Contreras Núñez solicitó su pensión por retiro anticipado, esto luego de “haber acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”, se lee en el texto.

Información dada a conocer por el medio internacional El País, señala que a falta de que el Congreso de Sinaloa apruebe la pensión solicitada por el exjefe de la policía de investigación del estado, Conteras Núñez estaría recibiendo más de 67 mil pesos mensuales.

Es importante recordar que Alberto Jorge Contreras Núñez es uno de los 10 funcionarios públicos acusados por EUA por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Tras ello y a pesar de que ha mantenido un perfil bajo tras los señalamientos, el exjefe de la policía de Sinaloa promovió un amparo para evitar ser testigo del caso ante la Fiscalía General de la República.

¿Quién es Alberto Jorge Contreras?

Alberto Conteras es señalado directamente por autoridades de los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal a la cual habría beneficiado con el no investigar ni detener a sus líderes a cambio de supuestos sobornos.

De acuerdo con la acusación de EUA, Conteras Núñez era identificado como “El Cholo” por el mismo Cártel de Sinaloa, además de que recibía cientos de miles de pesos en sobornos para evitar las persecuciones en contra de narcotraficantes y sicarios.

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