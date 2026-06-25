DEA apunta conta el Cártel de Sinaloa y CJNG; son objetivos prioritario en lucha contra el fentanilo

El titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terry Cole, emitió un mensaje en donde sentenció que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) son objetivos prioritarios en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Su mensaje se dio el pasado 24 de junio, en el marco de la operación “América libre de fentanilo”, sustancia a la que acusó de representar una amenaza contra las familias y comunidades estadunidenses.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad numero uno de la DEA”, puntualizó.

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DEA presume decomiso histórico de fentanilo en EUA

Asimismo, el funcionario destacó que, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, la DEA lleva más de 14 mil kilogramos de fentanilo y más de 62 millones de pastillas decomisados, lo que equivale a más de 478 millones de dosis.

Para lograrlo y seguir con su objetivo de mejorar la vida de las familias de EUA, Cole sentenció que continúa rastreando a cada distribuidor y a cada persona que se beneficia con el tráfico del “veneno”.

“(El fentanilo) ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadunidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza y eso es, exactamente, lo que estamos haciendo”, continuó.

Titular de la DEA prometió una “América libre de fentanilo”

Por otro lado, sentenció que “América libre de fentanilo” es más que un slogan, pues se trata de una promesa apoyada por el presidente Donald Trump y el fiscal Todd Blanche, quienes han apoyado las estrategias de atacar la crisis desde todos los ángulos.

Conviene recordar que desde el pasado 22 de enero de 2025, el Gobierno de Estados Unidos declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, al considerarlos “una amenaza para la seguridad nacional”.

Asimismo, a finales del año pasado, Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva y consideró que ésta fomentó “la anarquía en nuestro hemisferio y en nuestras fronteras”.

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