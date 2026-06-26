Detienen a presunto responsable del secuestro de Roxana Guzmán en Veracruz

A casi un mes de que se diera a conocer el secuestro de la periodista independiente y directora del medio Pulso Informativo del Sureste, Roxana Guzmán, este viernes 26 de junio se dio a conocer que las autoridades del estado de Veracruz lograron capturar a uno de sus presuntos atacantes.

De acuerdo con la información que se ha ido difundiendo a través de medios nacionales, la Fiscalía General del Estado logró cumplimentar una órden de aprehensión en contra de José “N”, sujeto que es señalado como uno de los participantes en el secuestro de la comunicóloga.

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Detienen a secuestrador de Roxana Guzmán

La detención de José “N” se habría logrado en un rancho ubicado en la zona sur del municipio de Moloacán, Veracruz, lugar en el cual también se habrían localizado presuntos restos humanos.

Es importante mencionar que este sujeto es señalado como uno de los cuatro hombres que ingresaron a la fuerza y con uso de violencia a la casa de Roxana Guzmán, esto en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río cuando se encontraba con sus familiares.

#IMPORTANTE | José "N", señalado como presunto responsable del secu3stro de la periodista Roxana Guzmán en el sur de Veracruz, fue detenido en un rancho ubicado en el municipio de Moloacán.



Las autoridades informaron que ya se encuentran buscando a otros posibles implicados en… pic.twitter.com/uo6iL5Nxvl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

¿Qué se sabe sobre Roxana Guzmán?

Más allá de que se diera a conocer la detención de José “N” por su posible participación en el secuestro de Roxana Guzmán, es importante mencionar que autoridades ministeriales localizaron varios restos humanos en el predio en el cual se dio la captura de este sujeto.

A pesar de ello, los agentes ministeriales señalaron que se mantienen en curso los estudios y análisis de pruebas periciales para determinar la identidad o identidades que correspondan a los restos humanos que fueron localizados junto al sujeto acusado por el secuestro de la periodista mexicana.

Video del secuestro de Roxana Guzmán

Fue el pasado 2 de junio de este mismo 2026 que se compartieron imágenes y videos del secuestro de Roxana Guzmán en el municipio de Nanchital, Veracruz, lo cual de inmediato comenzó a generar indignación entre la comunidad.

En la grabación se aprecian al menos a cuatro hombres armados forzando la puerta del hogar de la periodista, esto con la finalidad de ingresar para secuestrarla.

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