Aseguran vehículos “monstruo” como los usados por el crimen organizado en pleno Azcapotzalco, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), dio a conocer que tras un operativo realizado en la colonia Arenal de la alcaldía Azcapotzalco se lograron asegurar dos vehículos tipo “monstruo”, los cuales suelen ser utilizados por miembros del crimen organizado.

A través de un comunicado oficial emitido por la corporación de seguridad capitalina, se dio a conocer que dos personas fueron detenidas tras el cateo realizado en un predio ubicado en la calle Pino de dicha colonia, el cual era utilizado para el almacenamiento de vehículos foráneos.

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Aseguran 2 vehículos monstruo en la CDMX

De acuerdo con lo mencionado por la SSC CDMX, el aseguramiento de los vehículos “monstruo” se dio tras una serie de indagatorias y trabajos de inteligencia que llevaron a identificar este predio que operaba de forma irregular.

Tras ello, se dio a conocer que se implementó un despliegue operativo coordinado entre la misma SSC CDMX, la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (Semar), Defensa y la Guardia Nacional.

Predio era utilizado para guardar autos foráneos con reporte de robo

Se señaló que como parte de los trabajos realizados, también se aseguraron 33 vehículos de transporte público de otras entidades de la República Mexicana, placas de circulación con reporte de robo, herramientas y varios juegos de llaves.

Por ello, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades capitalinas mientras que un hombre de 43 años y una mujer de 45, quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

¿Qué son los vehículos monstruo?

Vale la pena mencionar que los llamados vehículos “monstruo”, son autos modificados con blindaje artesanal y en ocasiones equipados con armamento pesado por parte del crimen organizado. Estos suelen ser utilizados para combates contra bandas rivales y autoridades de nuestro país.

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