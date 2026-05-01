FGR “patea el bote” en acusación de nexos de Rocha Moya con narco

La Fiscalía General de la República (FGR) le compró tiempo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, esto luego de que dieran a conocer que no existen motivos ni fundamentos concretos para la detención del morenista que fue acusado de narcotráfico por los Estados Unidos (EUA).

A través de una conferencia de prensa, las autoridades encargadas de investigar los vínculos de Rocha Moya con el narcotráfico, señalaron que le exigirán a las autoridades de EUA que les envíen las pruebas y documentos concretos de las acusaciones, esto para determinar el porqué de las acusaciones en su contra.

De acuerdo con Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, se tiene que acreditar “más allá de toda duda, la urgencia de la detención provisional”.

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Oposición señala que justicia de EUA, es la única esperanza real para el caso

Luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer que de momento no procederán en contra de Rubén Rocha Moya, diputados de la oposición señalaron que hoy en día “la única esperanza real de justicia para meter a la cárcel a quienes se asocian con el narcotráfico es la estadounidense”.

De acuerdo con el diputado panista Federico Döring Casar, los políticos vinculados al crimen organizado “tienen impunidad total” en México, por lo cual destacó la importancia de los señalamientos desde EUA en contra de personajes como Rocha Moya.

“Yo estoy encantado con la noticia, espero que se refundan en la cárcel muy pronto. Es evidente que en México tienen impunidad total. Es evidente que a la Presidenta le incomoda que se ejerza acción legal en contra de los narcos del bienestar”, señaló el panista.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya?

Es importante mencionar que Rubén Rocha Moya fue acusado de narcotráfico por el gran jurado de los Estados Unidos, esto junto a otras nueve figuras políticas de Morena que han sido vinculadas con el crimen organizado y los cárteles mexicanos.

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