La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz (SSP) dio a conocer que en conjunto con dependencias federales, se lograron cumplimentar hasta tres órdenes de cateo en varios domicilios del municipio de Tierra Blanca, lo cual derivó en el aseguramiento de más de 100 armas largas, granadas y narcóticos.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales y plataformas de gobierno oficiales, la SSP de Veracruz señaló que el armamento asegurado, así como la droga que se localizó en los domicilios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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¿Cuántas armas aseguraron en Tierra Blanca, Veracruz?

De acuerdo con el comunicado oficial del Gobierno de Veracruz, en el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina, la Defensa Nacional, así como con la Guardia Nacional y la propia Fiscalía General de la República.

Tras las acciones de seguridad de los elementos correspondientes, se confirmó que se lograron asegurar 108 armas de fuego largas, 50 granadas, 2 mil 700 cargadores, 51 mil 400 cartuchos útiles, tres tubos lanzagranadas, así como 22 costales y 10 cajas con material pirotécnico, dos vehículos tipo Razer, una camioneta y dos motocicletas.

Aseguran más de 400 kilogramos de droga tras catetos en Tierra Blanca

Más allá de dar a conocer las armas y vehículos que fueron asegurados tras los cateos en Tierra Blanca, se confirmó que en los mismos operativos se lograron asegurar hasta 440 kilogramos de hierba con características similares a la marihuana.

Se detalló que este aseguramiento de narcóticos, representa una afectación económica de hasta 11.5 millones de pesos para la delincuencia organizada en la región, por lo cual representa un importante golpe ante los criminales.

“El armamento, los objetos, los vehículos, la sustancia asegurada y los tres inmuebles intervenidos quedaron a disposición de la FGR para las investigaciones correspondientes”, se lee en el comunicado oficial.

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