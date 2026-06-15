Reportan bloqueos con autos incendiados en carretera libre México-Toluca

Poco después de las 19:00 horas de este lunes 15 de junio, se reportó sobre la presencia de vehículos quemados en ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca.

De acuerdo con información de Guardia Nacional Carreteras, los hechos se registran a la altura del kilómetro 32+400, a la altura de Puerto Las Cruces.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 032+400, de la carretera México (Ent. Constituyentes)–Toluca, a la altura de la Loc. de Puerto las Cruces. sin #RutaAlterna. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/nDYX4U70gK — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 16, 2026

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¿Qué pasa en la carretera federal México-Toluca?

Hasta el momento, se desconoce qué es lo que pasa en dicha vialidad, aunque de forma extraoficial, en redes sociales, automovilistas señalan que aparentemente son pobladores de Atlapulco que presuntamente se enfrentaron con talamontes de la zona.

Los internautas señalan que todo parece derivar de la inconformidad de pobladores con esta situación, por lo que tomaron vehículos y los incendiaron para cerrar la circulación.

Autoridades sugieren considerar vías alternas ante esta situación, como la autopista México-Toluca, pues ya se registran varios kilómetros de afectación en la vía federal.

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