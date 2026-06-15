Las carreteras Cuernavaca-Acapulco, México-Puebla y México-Cuernavaca nuevamente registran tramos con cierres debido a bloqueos lo que provoca caos vehicular hoy lunes 15 de junio, día en que miles de conductores regresan al trabajo.

El paso es complicado no solo por la presencia de manifestantes, sino también por fuertes accidentes y deslaves provocados por las lluvias.

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¿En qué carreteras hay bloqueos hoy lunes?

Carretera Puente de Ixtla-Iguala

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones al circular por la carretera Puente de Ixtla-Iguala, con dirección a Cuernavaca, cerca del kilómetro 004 +100, Morelos, después de un accidente vial.

#TomePrecauciones en #Morelos se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial, cerca del km 004+100, de la carretera Puente de Ixtla - Iguala con dirección Cuernavaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/xIeVLOt21D — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 15, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Las autoridades viales alertan de cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca- Acapulco, kilómetro 260, dirección Acapulco por un fuerte accidente. Hay leve caos vial debido a la reducción de carriles.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 260, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

Autopista México-Puebla

Toma precauciones porque hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 37, dirección a Ciudad de México (CDMX) tras la volcadura de un tractocamión después de chocar con un vehículo. Capufe alerta sobre circulación lenta en la zona.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 37, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance y volcadura de tracto camión). Circulación lenta en la zona. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

Autopista Acayucan-Cosoleacaque

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 17, dirección Cosoleacaque, luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica. Capufe pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

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