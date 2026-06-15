Las carreteras Cuernavaca-Acapulco, México-Puebla y México-Cuernavaca nuevamente registran tramos con cierres debido a bloqueos lo que provoca caos vehicular hoy lunes 15 de junio, día en que miles de conductores regresan al trabajo.
El paso es complicado no solo por la presencia de manifestantes, sino también por fuertes accidentes y deslaves provocados por las lluvias.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.
¿En qué carreteras hay bloqueos hoy lunes?
Carretera Puente de Ixtla-Iguala
Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones al circular por la carretera Puente de Ixtla-Iguala, con dirección a Cuernavaca, cerca del kilómetro 004 +100, Morelos, después de un accidente vial.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
Las autoridades viales alertan de cierre parcial de circulación en la autopista Cuernavaca- Acapulco, kilómetro 260, dirección Acapulco por un fuerte accidente. Hay leve caos vial debido a la reducción de carriles.
Autopista México-Puebla
Toma precauciones porque hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, cerca del kilómetro 37, dirección a Ciudad de México (CDMX) tras la volcadura de un tractocamión después de chocar con un vehículo. Capufe alerta sobre circulación lenta en la zona.
Autopista Acayucan-Cosoleacaque
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista Acayucan-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 17, dirección Cosoleacaque, luego de que un tractocamión presentara una falla mecánica. Capufe pide a los conductores manejar con precaución.
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.