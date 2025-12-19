Talamontes y autoridades del Edomex se enfrentan y dejan siete oficiales heridos
Violento enfrentamiento entre talamontes y autoridades en Xalatlaco, Edomex, deja siete policías heridos por bala, dos civiles muertos y patrullas vandalizadas.
- En la comunidad de Tejocotes, Xalatlaco, Edomex, elementos de la Guardia Nacional fueron agredidos por unos 30 presuntos talamontes armados durante un recorrido contra la tala ilegal
- Al llegar refuerzos de policías municipales, se desató una balacera que dejó siete oficiales heridos, dos por impacto de bala y el resto por golpes o heridas cortantes
- Pobladores apoyaron a los talamontes, despojando armas a los uniformados y vandalizando patrullas; reportes extraoficiales indican dos civiles muertos y varios lesionados más
- El incidente ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en una zona boscosa conocida por actividad de talamontes, colindante con la CDMX, destacando la persistente problemática de tala clandestina en el Edomex
- Autoridades desplegaron un operativo conjunto con SEDENA y policías de municipios vecinos para recuperar armamento y controlar la situación en Xalatlaco
- Videos virales captaron la balacera, mostrando contradicciones en versiones sobre quién inició los disparos en este enfrentamiento por tala ilegal en el sur del Edomex