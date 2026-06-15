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/Ciudad/Nota

EN VIVO: Marchas, manifestaciones, plantones y bloqueos hoy en la CDMX

Este 15 de junio habrá diferentes movilizaciones de distintos colectivos que podrían causar bloqueos en la CDMX y estragos a la movilidad.

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1 minuto lectura
Escrito por: Hakbar Juárez

Para comenzar la semana se esperan varias movilizaciones y bloqueos en la CDMX este lunes 15 de junio por lo que en adn Noticias te mantenemos informado con un seguimiento minuto a minuto para que consideres tiempos e imprevistos.

Según datos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este 15 de junio habrá:

  • 3 Concentraciones
  • 3 Movilizaciones agendadas
  • 17 Plantones

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