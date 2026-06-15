Para comenzar la semana se esperan varias movilizaciones y bloqueos en la CDMX este lunes 15 de junio por lo que en adn Noticias te mantenemos informado con un seguimiento minuto a minuto para que consideres tiempos e imprevistos.

Según datos dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, este 15 de junio habrá:

3 Concentraciones

3 Movilizaciones agendadas

17 Plantones

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