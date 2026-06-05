La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) dio a conocer que tras una serie de investigaciones y labores de campo, se logró la detención de Suzanne “N”, mujer que fue asistente de Adela Micha en el portal de La Saga y la cual fue denunciada por un fraude de más de 2 millones de pesos en contra de la periodista.

A través de las diferentes plataformas oficiales de la FGJ CDMX, se dio a conocer que la exasistente de Adela es investigada por su probable participación en el delito de uso de documentos falsos, derivado de hechos que afectaron el patrimonio de la comunicadora.

“La investigación inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por la víctima, quien identificó diversos documentos elaborados en 2019 que contenían firmas atribuidas a ella, pero que aseguró no haber suscrito ni autorizado”, se lee en el comunicado oficial de la FGJ CDMX.

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¿Qué se sabe del fraude que le hicieron a Adela Micha?

De acuerdo con la información que se tiene sobre el fraude que sufrió Adela Micha a manos de su exasistente, fue en el pasado 2019 que la mujer identificada como Suzanne “N”, falsificó documentos con la firma de la periodista con la finalidad de firmar un contrato con garantías hipotecarias mediante el cual, también se obtuvo un préstamo de un millón de pesos.

Por otro lado, también se habría falsificado la firma de la comunicadora para un convenio modificatorio y un pagaré por un millón 240 mil pesos, los cuales comenzaron a ser cobrados a la misma creadora de La Saga.

Fue la misma Adela Micha quien aseguró que los documentos fueron utilizados sin su consentimiento, por lo cual la obligaban a pagar y asumir los compromisos económicos y patrimoniales sin tener sustento.

📝 Aprehendimos a Suzanne “N”, quien es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso, derivado de hechos que habrían afectado el patrimonio de una comunicadora.



La investigación inició en junio de 2025 tras la denuncia presentada por la… pic.twitter.com/akdz07byOc — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 5, 2026

¿Cómo van las investigaciones contra Suzanne “N”?

Según la información que se ha dado a conocer, agentes del Ministerio Público recabaron entrevistas, testimonios y obtuvieron documentación relacionada a los actos ya mencionados. Se señaló que incluso se tuvo que hacer uso de expertos en grafoscopía y documentoscopía para el análisis de firmas.

Es importante mencionar que Suzanne “N” fue detenida en el estado de Morelos y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla.

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