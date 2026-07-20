Tiktokers encuentran un cadáver en el hotel Nueva Castilla; el sitio donde ocurrió el caso Debanhi Escobar

El nombre de Debanhi Escobar volvió a sonar cin fuerza, luego de que un grupo de tiktokers reportaron el hallazgo de un cadáver durante la madrugada del 21 de julio, en el interior de una habitación del motel Nueva Castilla, sitio clave en el caso de la joven.

De inmediato, se llevó a cabo un operativo policial, para determinar la identidad y la causa de muerte del cuerpo hallado en este lugar, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Te contamos los detalles de este caso.

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¿Qué pasó en el hotel Nueva Castilla de Nuevo Léon hoy?

Durante la noche del domingo 19 de julio un grupo de tiktokers ingresaron de manera ilegal a las instalaciones del motel Nueva Castilla, que fue asegurado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, tras ocurrido el feminicidio de Debanhi Escobar, el 9 de abril de 2022.

Autoridades investigan el presunto hallazgo de restos humanos en el motel Nueva Castilla, en Escobedo, Nuevo León, tras el ingreso de un grupo de creadores de contenido.



Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente el hallazgo.@BravoLucy nos cuenta en… pic.twitter.com/DtRpmLkixf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 20, 2026

Los jóvenes creadores de contenido entraron al inmueble con el objetivo de grabar videos sobre eventos paranormales, y comenzaron a realizar un recorrido por las habitaciones. Fue entonces que, al ingresar a la habitación 156 hallaron el cuerpo de un hombre que, al parecer, había sido arrastrado hasta ahí.

De inmediato, los tiktokers se pusieron en contacto con las autoridades. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Escobedo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para acordonar el área y comenzar con las investigaciones del caso.

Asimismo, llegó al lugar personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley.

¿Dónde se encontró el cuerpo de Debanhi Escobar?

El motel Nueva Castilla se encuentra bajo investigación por segunda vez en cuatro años, pues se trata del inmueble en el que fue hallado el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años.

La joven desapareció en un tramo de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo tras descender de un taxi de aplicación. Luego de 13 días de búsqueda y, después, de que las autoridades ya habían ingresado al motel nueva Castilla, el cuerpo de la joven apareció en una cisterna en desuso de este mismo inmueble.

Aunque el motel permaneció asegurado por varios años tras el feminicidio de Debanhi Escobar, recientemente fue liberado por las autoridades estatales. Por esta razón, el lugar abandonado ha sido frecuentado por creadores de contenido. Recordemos que fue un tiktoker también el que realizó el hallazgo del cuerpo de la joven Debanhi, cuyo caso sigue sin resolverse.

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